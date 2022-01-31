Мировой спрос на газ в 2022 году вырастет всего на 0,9%, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Это значительно ниже показателя за 2021 год, когда потребление газа увеличилось на 4,6%.

Как отмечается в докладе, в прошлом году спрос на газ значительно вырос, так как мировая экономика

начала восстанавливаться после пандемии и масштабных локдаунов. Кроме того, на увеличение спроса повлияла необычно холодная погода в Европе и Азии. В итоге международная торговля газом выросла на рекордные 9%, превысив отметку в 85 млрд куб. м.

Однако, отмечается в докладе, серьезный рост спроса привел и к росту цен на поставки газа, которые достигали рекордных значений в 2021 году. Цены на поставку газа в Европу выросли втрое, что сильно ударило по странам-потребителям. В итоге некоторые коммунальные службы были вынуждены перейти с газа на уголь, а некоторые промышленные производители — сократить потребление энергии.

По прогнозу МЭА, в 2022 году Европа сократит потребление газа для обеспечения своих энергосетей. Спрос на газ в регионе упадет на 4,5% по сравнению с 2021 годом. «Ожидается, что производство электроэнергии на газе сократится на фоне значительного расширения возобновляемых источников энергии, в то время как высокие цены на газ продолжают оказывать давление на его конкурентоспособность по сравнению с угольной генерацией»,— говорится в сообщении агентства.

О прогнозе МЭА на нефть на ближайшие два года — в материале «Ъ» «Нефть не держится за баланс».

Кирилл Сарханянц

Источник