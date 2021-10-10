До чего в этот раз дойдут санитарные запреты, спросил «Собеседник» у политолога Александра Кынева

— На этот раз каждый регион действует по-своему?

— Почти везде вводят QR-коды, где-то появляются требования об обязательной вакцинации для определенных категорий. Власти сейчас делают примерно то же самое, что делали в начале лета, когда была активная фаза кампании с июля по конец сентября, но потом притормозили, поскольку это все мало популярно. А сейчас они возвращаются к своей рутине. Ничего другого они не умеют. Все упирается в очевидный провал компании по вакцинации, так как львиная доля антикоронавирусных мер сводится к принуждению к вакцинации — будь то запрет на работу без прививки или введение QR-кодов для посещения общепита только для вакцинированных.

— Почему Москва пока не водит мер? Обычно с нее все и начинается.

— Потому что это дико непопулярно. И это огромный удар по бизнесу

. Летом им удалось нарастить процент вакцинированных, но на этом все притормозилось. А если ввести QR-коды для общепита, то вместо 100 процентов заполняемости будет 30 процентов или меньше.

— Почему кампания по вакцинации провалилась?

— Есть массовое недоверие людей к политике государства в принципе. А власти не в состоянии ничего с этим сделать. На совсем жесткие вещи власть пойти не может, потому что это будет уничтожение экономики. Государство не в состоянии оплачивать подобные экономические издержки. Как показывает мировая экономика, локдауны, как политика, уже прекратились. Есть отдельные случаи, но сегодня это уже экзотика. Всеобщий карантин экономически бессмыслен, это ничего не решает — пандемия не исчезает, а экономика оказывается в крайне беспомощном состоянии.

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