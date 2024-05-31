Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт жюри присяжных Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации.

«Действительно тревожно. Весь американский народ должен решать, кто станет президентом», — написал Маск в соцсети X, комментируя пост губернатора Флориды Рона Десантиса, заявившего о политической подоплеке дела против Трампа.

Накануне присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.

Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений — 136 лет лишения свободы.

Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

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