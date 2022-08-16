Обычно Марс в каждом из 12 знаков Зодиака находится по 1,5-2 месяца, но раз в два года планета находится в фазе ретроградного движения по 2,5 месяца. В 2022-м этот период начинается в Близнецах 31 октября 2022-го и заканчивается 10 января 2023-го в этом же знаке, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Марс в натальной карте человека отражает энергичность, самостоятельность, напористость, умение отстаивать свои позиции, сдерживать агрессию, запас физических сил, работоспособность. У каждого человека в натальной карте свое положение планеты, что является причиной его тех или иных действий, а также жизненной активности, способности проявлять инициативу. Кроме того, в гороскопах женщин Марс характеризует образ мужчин, которых она притягивает, а в мужских гороскопах Марс — показатель мужественности. Слабое положение планеты или еще называют — ущербное, делает людей пассивными, бесхарактерными, но, чаще это происходит тогда, когда вовремя не были проработаны энергии планеты. Индивидуальные качества человека зависят от знака, в котором находится Марс в личном гороскопе, от аспектов с другими планетами, от положения в астрологическом доме.

Транзитный Марс усиливает или ослабевает качества натального Марса, но также является общим фоном по тем сферам, где требуется активность. Под покровительством Марса находится военная сфера, спорт, полиция, работники пожарной охраны и все организации, которые имеют право приобретать огнестрельное или холодное оружие.

Астрономически Марс — ближайшая к Земле планета, орбита которой выходит за пределы земной. Это небольшая планета, ее диаметр — 6800 км. Время одного оборота вокруг Солнца — почти два года.

Астрологически Марс символизирует силу влечения, энергию, волю человека. Марс стремится со всей активностью включиться в делор, не принимая во внимание возможные препятствия. Он стремится к полной победе. При «положительном» Марсе это не только сила воли, здоровая бескомпромиссность, уверенность в победе, но и реальность достижения цели. Марс указывает также на юность, силу полового влечения. Родственную себе энергию Марс встречает в Овне и отчасти в Скорпионе. Если в Овне Марс проявляется сам, как есть, то в Скорпионе он делит управление с Плутоном, который является высшей октавой Марса и символизирует, в частности, массы людей, в отличии от Марса, который показывает индивидуальность. Энергия Марса соответствует ядерному числу — 11, день недели — вторник.

Близнецы — первый знак Воздуха, обладает переменчивыми качествами, характеризует интеллектуальные качества человека, различные средства массовой информации и коммуникаций, сферу торговли, а также родственные связи и взаимоотношения с ближним окружением. Перемещаясь по знаку Воздуха, огненная планета находится в комфортном положении, способствует активизации бизнеса, делает людей более подвижными, восприимчивыми к поступающей информации.

В знаке Близнецы Марс усиливает активность и агрессивность ума, изворотливость, дает остроту мышления, интерес к технике и механике, склонность к спорам и полемике, но при этом, часто не хватает выдержки. Также у многих людей проявляется дух противоречия из-за происходящего вокруг, желание вступить в информационную борьбу.

Некоторое снижение активности на внешнем плане, торможение в делах, срывы поездок, ухудшение состояния здоровья, будет наблюдаться в периоды стационарности и ретроградности Марса — с 27 октября 2022-го до 17 января 2023-го. В это время нелегко дается осуществление планов, т.к. многие люди склонны распылять свою энергию по нескольким направлениям, и в результате приходится по несколько раз одно и то же переделывать. Чтобы свести к минимуму вероятность неприятностей, нужно будет переключиться на медленную скорость, не торопясь, подумать о своей жизни, перезарядить себя.

Чтобы лучше понять фон событий и атмосферу периода ретро-Марса в Близнецах, можно обратиться к прошлому опыту и вспомнить, что происходило в предыдущий такой транзит — в январе и начале февраля 2008 года, а также после ретроградности планеты — с 4 февраля до 4 марта 2008-го. В глобальных масштабах мировая экономика переживала финансовый кризис и этот процесс был официально признан 23 — 27 января в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

В период транзита Марса по Близнецам в 2022 — 2023, можно ожидать громких заявлений от лидеров государств, признание ранее совершенных ошибок, активизацию информационного фронта в условиях военных конфликтов. Велика вероятность определенных договоренностей между воюющими сторонами, причем, это коллективная инициатива — соседние страны также активно участвуют в этом, подталкивая конфликтующие стороны к переговорам. Речь не только о войне России против Украины, в наше время вооруженные конфликты существуют и между другими государствами.

В третьей декаде августа военная стратегия меняется — для воюющих сторон транзит Марса по Близнецам более благоприятный, по сравнению с прошлым транзитом, когда Марс двигался по Тельцу, где имеет слабый статус — изгнание. В ближайшие 7 месяцев в более выгодных позициях окажется интеллектуально-развитая армия. Естественно, это наши Вооруженные Силы Украины, использующие разумную военную технику, которую нам поставляют другие страны. Моральный дух наших воинов высокий, а это способствует принятию правильных решений, как на уровне командования украинской армией, так и в воинских частях.

Осенью, именно на ретрофазе Марса, будут продвигаться дела, начатые уже давно. Если долго не удавалось получить какие-либо документы, то в ноябре — декабре 2022-го удастся поставить точку в вялотекущих процессах. Для Украины заработает ленд-лиз, и ситуация на фронте изменится в выгодную сторону для нас. То, о чем давно говорили, что обещали, наконец-то будет воплощено в реальность. Но для новых начинаний период ретроградного Марса категорически не подходит.

Период с 20 августа по 4 сентября хорош для инициирования любых дел, поиска работы, начала новой трудовой деятельности. Пожалуй, это самый благоприятный период Марса в Близнецах, поэтому нужно по максиму сделать в это время. В эти две недели удастся, что называется, пробить ситуацию, продвинуть свои интересы, повлиять на мышление окружающих людей. При транзите Марса по Близнецам — сила в слове, и нужно этим пользоваться. Говорите о том, что волнует, чего хотите и как вы видите развитие того или иного проекта — вас услышат.

Период Марса в Близнецах благоприятен для представителей знаков стихии Воздуха — Близнецы, Весы, Водолей — это время конструктивных решений, целенаправленной деятельности, интересной работы. Проявляя активность в установлении контактов, вы сможете занять выгодную для вас позицию и организовать эффективные взаимные действия на ваших условиях.

Также продуктивный период для Овнов и Львов — в течение действия этого транзита вы ощутите возрастание активности, энергичности, инициативности и самоуверенности. Стремление к творческой реализации поможет Вам решить многие проблемы и задачи. Но для успешной реализации своих замыслов необходимо получить дополнительные знания, обдумывать каждое свое действие и не торопиться.

Сложно Стрельцам, Девам и Рыбам — препятствия со всех сторон, снижение физической силы, конфликты с окружающими. В основном, причина неприятностей в этот период в вашей нетерпеливости, импульсивности, резкости в общении.

Тельцы, Раки, Скорпионы, Козероги — прежде всего определите для себя вектор движения. Если расставили приоритеты и нашли точку опоры, определили свой тыл, то многое удастся. Например, в ближайшие 7 месяцев сможете переехать в другой город или вырваться вперед в профессиональной сфере. Придется много размышлять, работать, но период может стать для вас очень результативным.

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