Антироссийские санкции контрпродуктивны и наказывают французов. Об этом заявила глава фракции Национального объединения в нижней палате Парламента Франции Марин Ле Пен.

По словам политика, санкции не работают, а только повышают доходы России от экспорта нефти.

«Санкции не работают, более того, они контрпродуктивны. Реальность такова, что в результате этих санкций доходы России от экспорта нефти возросли на 40 млрд евро», — заявила Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM.TV.

Политик добавила, что Францию ожидает трудная зима, а санкции «наказывают» в первую очередь самих французов.

Ранее Марин Ле Пен назвала геополитической ошибкой участие Парижа в ограничениях против Москвы.

«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России», — сказала она сегодня в ходе выступления на партийной конференции.

По мнению Ле Пен, Евросоюз ввёл данные ограничения «в состоянии истерии» от кризиса в Незалежной.