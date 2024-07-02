Основные сюжеты прошедшей недели в нашем традиционном недельном макрообзоре.

Рост экономики России, судя по данным о промпроизводстве, продолжается высокими темпами. Не случайно президент Путин озвучил ожидаемый рост ВВП за полугодие на уровне +5%.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

США: денежная масса (номинальная) растёт второй месяц подряд. В апреле (+0,5%), в мае (+0,6%). Рост ВВП в США в 1 квартале 2024 года составил 2,9%.

Опережающий индекс экономики США от Conference Board в мае на 5,3% ниже, чем год назад. Это 26-й месяц падения.

Экономика России

Производство электроэнергии в мае выросло на 3%. Производство за 12 месяцев установило исторический рекорд.

Промпроизводство (это около 30% ВВП) в мае выросло на 5,3%. Это сигнал о том, что во втором месяце квартала неплохо растёт и ВВП в целом.

Прибыль предприятий в апреле составило 3,4 трлн. рублей. Реальная прибыль предприятий за последние 12 месяцев (скользящий год) составила 27,9 трлн рублей в ценах 2021 года. До 2022 года такой уровень прибыли не наблюдался.

Инфляция не снижается, а растёт. В июне она может вырасти до 8,68% годовых.

Рост узкой денежной базы всё сильнее отстаёт от роста цен. В реальном выражении падение достигло уже -6,7% годовых.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

США: денежная масса растёт второй месяц подряд

Денежная масса в США (номинальная) растёт второй месяц подряд.

+0,5% годовых в апреле;

+0,6% годовых в мае.

Рост денежной массы отстаёт от роста цен. В реальном выражении денежная масса продолжает сжиматься.

По итогам мая реальная денежная масса (РДМ) на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Пока стимулы, связанные с ковидом (зелёное пятно), больше, чем последующий зажим (красное пятно).

Вероятно, именно поэтому ВВП США растёт, несмотря на сжатие РДМ.

Денежная масса в США (20,85 трлн) в 3,64 раза больше денежной базы (5,7 трлн).

3,64 — это мультипликатор.

Почему кризис «а ля» Великая депрессия (1929-1933) или Великая рецессия (2008-2009) маловероятен?

Одна из причин — невысокий мультипликатор, меньше четырёх. Чем ниже мультипликатор, тем ниже риски банковской системы.

Мультипликатор опустился ниже 5 после количественного смягчения, проведённого Беном Бернанке в 2008-2009 годах и с тех пор остаётся низким.

Рост ВВП в США в 1 квартале 2024 года составил 2,9%.

Пока в экономике США нет не только падения, но даже замедления.

И это несмотря на длительное падение индекса опережающих показателей (см. далее), который в прошлом очень хорошо «предсказывал» рецессии.

Опережающий индекс США: 26-й месяц падения

Индекс опережающих индикаторов США (LEI) от Conference Board снизился в мае до 101,2 пункта. В апреле он составлял 101,8 пунктов.

Источник иллюстрации: https://t.me/russianmacro/19418

Сейчас индекс на 5,3% ниже, чем год назад. Падение индекса (к аналогичному периоду прошлого года) продолжается уже 26 месяцев (с марта 2022 года).

Падение индекса в 2006 и 2020 годах предшествовало рецессии или, как минимум, совпадало с ней.

Нынешнее падение, длящееся уже более двух лет, выбивается из ряда, потому что никакой рецессии в экономике США не наблюдается.

Одно из возможных объяснений: рекордное со времён Второй мировой войны денежное стимулирование во время пандемии (см. третий график в предыдущем сюжете).

Эффект от этого стимулирования не мог реализоваться в 2020-21 годах из-за карантинных ограничений. Но сейчас, даже несмотря на начавшееся ужесточение денежной политики (сжатие реальной денежной массы), этот отложенный эффект позволяет экономике США расти.

ЭКОНОМИКА РОССИИ

Электроэнергия в мае: +3%

Производство электроэнергии в мае, по нашей предварительной оценке, составило 92,6 млрд кВт-часов.

Это на 2,8% больше, чем в мае прошлого года.

На первом графике хорошо видна сезонность. Пик производства (и потребления) электроэнергии приходится обычно на январь, дно — на июнь.

Производство электроэнергии за последние 12 месяцев (скользящий год) составило 1,2 трлн кВт-часов (или 1,2 млрд мегаватт-часов, что одно и то же). Это новый исторический рекорд.

Если темп первых пяти месяцев (+3,7%) сохранится до конца года, то в 2024 году будет установлен новый исторический рекорд производства электроэнергии.

Резюме: динамика производства электроэнергии подтверждает хорошую динамику экономического роста в 2024 году.

Промпроизводство: в мае рост составил 5,3%

Промпроизводство в мае составило 105% от среднемесячного уровня 2021 года.

Это на 5,3% выше, чем в мае прошлого года.

Промпроизводство — это около 30% ВВП. По крайней мере эта часть ВВП продолжала расти в мае приличными темпами.

На что обратить внимание:

Среднегодовые темпы роста (тёмно-синяя линия на графике) начали замедляться. Максимальными они были в марте (+5,3%). Сейчас замедлились до +5,1%.

Промпроизводство за последние 12 месяцев (скользящий год) составило 105% к уровню 2021 года.

На что обратить внимание:

Промпроизводство за последние 12 месяцев (скользящий год) установило новый рекорд.

Оно составило 105% к уровню 2021 года, что выше довоенного пика (101%).

Прибыль предприятий составила 3,4 трлн в апреле

Прибыль предприятий* в апреле приросла на солидные 3,4 трлн рублей. Месяц вошёл в четвёрку лучших в истории.

Правда, это всё в номинальных рублях. Если учесть инфляцию и посчитать всё в постоянных ценах 2021 года, то результат апреля далёк от попадания в четвёрку лучших. Хотя всё равно неплох.

В реальном выражении прибыль на 5,4% больше, чем в апреле прошлого года.

Реальная прибыль предприятий за последние 12 месяцев (скользящий год) составила 27,9 трлн рублей в ценах 2021 года.

До 2022 года нынешние уровни прибыли предприятий были невиданными.

*-сальдированный финансовый результат (прибыль (убыток) до налогообложения) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.

Инфляция в июне может вырасти до 8,7%

С 1 по 24 июня среднесуточный рост цен составил 0,024%.

Если такой темп сохранится до конца месяца, то инфляция по итогам июня составит 8,7% годовых.

Сравнение:

Неделю назад мы ожидали 8,6%;

По итогам мая было 8,3%.

Узкая денежная база отстаёт от роста цен

По данным ЦБ, узкая денежная база на 21 июня составила 18,3 трлн рублей.

Это на 2% больше, чем год назад.

Несмотря на рост УДБ в номинальном выражении, в реальном выражении (с учётом инфляции) УДБ продолжает сжиматься всё сильнее.

Падение УДБ ускорилось с -4,5% (итоги мая) до -6,7% по состоянию на 21 июня.

Говоря иначе, если бы июнь заканчивался 21 числа, то на 1 июля сжатие реальной УДБ ускорилось бы до 6,7%.

УДБ на 90 с лишним процентов совпадает с денежным агрегатом М0 (наличные в денежной массе М2). Другими словами, мы видим, как в июне ведёт себя наличная часть денежной массы – она падает в реальном выражении.

Мы продолжим отслеживать показатель в еженедельном режиме.

В СЛЕДУЮЩЕМ ОБЗОРЕ

Выпуск базовых отраслей (около 60% в структуре ВВП) в мае;

ВВП за май по оценке Минэка;

И другая информация.

Также на этой неделе выйдет «Биржевая сводка за июнь» и «Экспресс-обзор за июнь».

P.S.

Ориентироваться в моих статьях, заметках и видео удобно через НАВИГАТОР

Более полный перечень статей с разбивкой по темам есть ЗДЕСЬ.

___

Раньше всего материалы публикуются в Дзен и Телеграм

Телеграм: https://t.me/m2econ

Дзен: https://zen.yandex.ru/m2econ

Подписывайтесь!

Буду благодарен вам за лайки и комментарии

Источник