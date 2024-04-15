Это макрообзор за 15 неделю 2024 года.

Выделю одну новость:

Прогнозы ВВП России, как мы и ожидали, «ползут» вверх. Всемирный банк пересмотрел свой прогноз на 2024 год с +1,3% до +2,2%. Напомню наш прогноз: +4,5%. Внешние прогнозы продолжат «ползти» вверх.

Ниже оглавление и краткий дайджест обзора. Затем подробности по каждому сюжету с иллюстрациями.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

В Китае инфляции по итогам марта сохраняется около ноля (0,1%).

В США инфляция выросла до 3,5% годовых (с 3,2% месяц назад). Рост цен уже 9 месяцев никак не может опуститься ниже 3%.

В Турции денежная масса в реальном выражении сжимается уже третий месяц подряд. Проблема: ЦБ повышает ставки нерешительно и к тому же тормозит рост денежной массы.

Экономика России

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП в 2024 году до 2,2%. Прогнозы МВФ, правительства и ВБ сейчас предполагают рост ВВП выше 2%. Только прогноз ЦБ (1,5%) отстаёт. Напомню, что наш прогноз предполагает рост ВВП в 2024 году на 4,5%.

Денежная база в реальном выражении (после двух месяцев падения подряд) в марте выросла (позитив).

Денежный мультипликатор (отношение денежной массы к денежной базе) на 1 апреля находится вблизи исторического рекорда, установленного месяц назад.

Деньги банков (часть денежной базы) по итогам марта установили исторический рекорд в номинальном выражении. В реальном выражении показатель стагнирует с 2007 года.

Сальдо торгового баланса России сохраняется положительным в марте 16,7 млрд. долларов. Рост к марту прошлого года составил 29%. Это первый рост после 17 месяцев падения подряд.

Инфляция по итогам марта сохранилась на уровне 7,72%. В апреле ожидается повышение инфляции до 7,98%. Но возможно, что рост в начале апреля – это эффект начала квартала. Сценарий снижения инфляции до 4-4,5% к концу года пока вполне реален.

Узкая денежная база в апреле продолжает сжиматься в реальном выражении (негатив).

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Китай: годовая инфляция 0,1%

В Китае после нескольких месяцев дефляции цены показывают годовой рост уже второй месяц подряд.

Так, по итогам марта инфляция составила 0,1% годовых (0,7% по итогам февраля).

Низкая инфляция не спасёт Китай от замедления экономики, если денежная масса продолжит замедлять свой рост нынешними темпами. С 13% в феврале 2023 года рост денежной массы замедлился до 8,7% годовых в феврале 2024 года.

США: инфляция в марте 3,5%

Инфляция по итогам марта в США составила 3,5%.

Снижение инфляции приостановилось. Ещё в июне прошлого года инфляция опустилась до 3%, но с тех пор никак не может преодолеть эту «заколдованную» отметку и опуститься ниже.

Данные по денежной массе в США традиционно публикуются в четвёртый вторник месяца (23 апреля).

Турция: РДМ в марте сжалась (-6,4%).

Появились данные по денежному агрегату М2 в Турции.

В номинальном выражении темпы снизились до 57,6%. В реальном выражении (с учётом инфляции) денежная масса упала на 6,4% по сравнению с мартом прошлого года.

Падение РДМ наблюдается 3-й месяц подряд.

ЭКОНОМИКА РОССИИ

ВВП 2024 года: Всемирный банк повышает прогноз по России

Только прогноз ЦБ сейчас предусматривает рост ВВП в 2024 году ниже 2%. Другие прогнозы, которые мы отслеживаем, предполагают рост выше 2%.

Всемирный банк 11 апреля пересмотрел свой прогноз роста ВВП России в 2024 году.

Было +1,3%;

Стало +2,2%.

Прогноз по России и другим странам Европы и Центральной Азии приведён в таблице.

Мы традиционно отслеживаем прогнозы четырёх организаций (две российские: ЦБ и правительство; две международные МВФ и ВБ).

Сейчас эти прогнозы выглядят таким образом:

+2,6% МВФ;

+2,3% правительство;

+2,2% Всемирный банк;

+1,5% ЦБ (диапазон 1…2%).

Как видно, только Банк России ожидает рост менее 2%.

Как прогнозы менялись со временем показано на графике.

Очевидно, что этот прогноз будет пересмотрен на ближайшем опорном заседании совета директоров ЦБ (см. «Рост ВВП: технический прогноз»).

В апреле ожидается также весенний прогноз МВФ.

10 апреля о возможном пересмотре прогноза правительства сообщал также вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомню, что наш текущий прогноз предполагает рост ВВП в 2024 году на 4,5%. Новые данные для пересмотра этого прогноза появятся, когда Росстат опубликует данные по ВВП за 1 квартал.

Денежная база в марте возобновила рост

На 1 апреля 2024 года широкая денежная масса (ДБ) составила 26,4 трлн рублей.

Это второй лучший результат в истории.

Реальная денежная база (после двух месяцев падения подряд) в марте выросла.

Такой рост – это неожиданный приятный сюрприз от ЦБ.

При этом рост реальной денежной базы остаётся стагнационным.

На графике это показывает красная пунктирная линия. Она — словно непреодолимый с 2007 года потолок.

Голубая стрелка показывает, какой рост реальной денежной базы необходим для быстрого роста ВВП.

Денежные переменные на 1 апреля (инфографика)

На 1 апреля денежная масса составила 99,5 трлн рублей, а денежная база 26,4 трлн рублей, по предварительной оценке ЦБ.

(УДБ — узкая денежная база).

Отношение денежной массы к денежной базе (денежный мультипликатор) на 1 апреля 2024 года составило 3,77.

Месяц назад денежный мультипликатор установил исторический рекорд (4,04).

Банковский мультипликатор (безналичная ДМ / деньги банков) составил 8,5.

Это означает, что деньги банков (9,75 трлн. руб.) в 8,5 раза меньше, чем безналичная часть денежной массы (82,9 трлн. руб.).

Или по-другому: «имея за душой» всего 9,75 трлн рублей банковская система генерирует безналичную денежную массу на сумму в 8,5 раза большую — 82,9 трлн. рублей.

Важно отметить, что высокие мультипликаторы (что денежный, что банковский) – это не благо для экономики.

Чем выше мультипликатор, тем выше, при прочих равных, риски банковской системы.

(О связи мультипликатора с кризисами см. это семиминутное видео).

Деньги банков: исторический рекорд

Денежная база состоит из денег банков (деньги в кассах банков и на счетах в ЦБ) и агрегата М0 (наличные вне банковской системы, то есть, у людей и предприятий).

Деньги банков на 1 апреля установили исторический рекорд, поднявшись до 9,75 трлн рублей.

Но это номинальные величины. Если учесть инфляцию, то в реальном выражении (в постоянных ценах 2021 года) деньги банков далеки не только от исторического рекорда 2018 года, но и от локальных рекордов 2020 и 2023 годов.

Более того, сейчас показатель не сильно отличается от рекорда 2007 года, продержавшегося долгих 11 лет.

Но есть и повод для оптимизма. После трёх месяцев падения подряд, деньги банков в реальном выражении в марте вновь показали годовой рост.

К марту 2023 года они выросли на 14%.

Такой рост снижает риски в банковской системе.

Сальдо торгового баланса в марте составило 16,7 млрд. долларов

По предварительной оценке ЦБ, сальдо торгового баланса в марте составило 16,7 млрд. долларов.

Это на 29% больше, чем в марте прошлого года.

Рост сальдо (в измерении к аналогичному периоду прошлого года) наблюдается впервые после 17 месяцев падения подряд.

Сальдо за последние 12 месяцев (скользящий год) составило 115 млрд. долларов.

Возможно, февраль 2024 года стал минимумом в данном цикле снижения сальдо.

Инфляция по итогам марта стала максимальной с февраля 2023 года

Инфляция в марте по данным Росстата составила 7,72% годовых.

Это несколько выше, чем мы ожидали исходя из недельных данных.

Таким образом, годовая инфляция стала максимальной в нынешнем цикле, незначительно превысив итоги февраля (7,69%).

Причем апрельские данные тоже пока говорят о продолжении роста цен (см. далее).

Инфляция в апреле может вырасти до 8%

С 1 по 8 апреля среднесуточный рост цен составил 0,021%.

Если такой темп сохранится до конца апреля, то по его итогам инфляция вырастет до 7,98% годовых.

Это выше, чем по итогам марта (7,7% годовых).

Возможно, проявился традиционный для апреля, июля и октября эффект обновления прейскурантов. Заключается он в том, что повышение цен на товары и услуги часто переносится на начало квартала.

Если это предположение верно, то среднесуточный рост цен с 1 по 15, а затем и с 1 по 22 апреля будет постепенно снижаться.

До конца года инфляция может снизиться до 4…4,5%

Инфляция за последние три месяца составляла в среднем 0,65% в месяц.

янв 0,86%;

фев 0,68%;

мар 0,39%.

Если такой месячный рост цен сохранится в ближайшие 12 месяцев, то годовая инфляция продолжит расти и в августе достигнет 9,1% (синий пунктир на графике ниже).

В этом сценарии к концу года инфляция составит порядка 8%, что далеко от заявленных целей и прогнозов ЦБ.

Однако месячная инфляция последовательно снижается от 0,86% в январе до 0,39% в марте. Летом и вовсе может наблюдаться дефляция.

Если средний рост цен с марта по декабрь составит 0,25% в месяц, то инфляция по итогам года составит 4,26%. Это уже вполне вписывается в прогноз ЦБ (4…4,5%).

Мы считаем такой сценарий вполне реалистичным. Особенно если ЦБ не будет торопиться со снижением ставки.

Реальная узкая денежная база в апреле продолжает сжиматься

Как сообщает ЦБ, узкая денежная база на 5 апреля составила 18,1 трлн рублей.

Это всего на 6,6% больше, чем год назад.

Рост УДБ (+6,6%) не компенсирует рост цен за тот же период (+8%, по нашей оценке, см. выше).

В реальном выражении УДБ снизилась примерно на 1,3% (1,066/1,080=0,987; 98,7% от уровня прошлого года).

В СЛЕДУЮЩЕМ ОБЗОРЕ

Цены производителей промышленных товаров в России;

И другая информация.

P.S.

Ориентироваться в моих статьях, заметках и видео удобно через НАВИГАТОР

Более полный перечень статей с разбивкой по темам есть ЗДЕСЬ.

___

Раньше всего материалы публикуются в Дзен и Телеграм

Телеграм: https://t.me/m2econ

Дзен: https://zen.yandex.ru/m2econ

Подписывайтесь!

Буду благодарен вам за лайки и комментарии

Источник