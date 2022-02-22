Macy’s сообщила о финансовых результатах за четвертый квартал, которые превзошли оценки аналитиков, и рассказала о планах развития бизнеса.

В период праздников сеть универмагов заявила, что привлекла около 7,2 миллиона новых клиентов. Генеральный директор Джефф Дженнетт (Jeff Gennette) сказал, что компания смогла добиться хороших результатов, несмотря на сбои, связанные с Covid-19, проблемы с цепочками поставок, нехватку рабочей силы и повышенную инфляцию.

Выручка выросла до $8,67 млрд с $6,78 млрд годом ранее, превзойдя ожидания в $8,47 млрд.

Продажи в одном и том же магазине выросли на 27,8% в годовом исчислении. По данным Refinitiv, аналитики ожидали роста продаж на 24,25%. Показатель вырос на 6,1% за два года.

Цифровые продажи выросли на 12% в годовом исчислении и на 36% за два года. Электронная коммерция составила 39% от объема чистых продаж.

Компания сообщила о высоких показателях в таких категориях, как товары для дома, парфюмерия, ювелирные изделия, часы и одежда для сна.

Macy’s также предложила оптимистичный прогноз на 2022 финансовый год — в диапазоне от $24,46 млрд до $24,7 млрд. Аналитики ожидали выручки в размере $24,23 млрд, что было бы незначительным снижение по сравнению с предыдущим годом.

Macy’s считает, что скорректированная прибыль на акцию за год составит от $4,13 до $4,52. Это лучше, чем $4,04, которые ожидали аналитики.

Компания заявила в пресс-релизе, что ожидает положительной динамики и высокого потребительского спроса в ближайшие месяцы. Тем не менее, в нем говорится, что макроэкономические проблемы, такие как инфляция, проблемы в цепочке поставок и нехватка рабочей силы, сохранятся. Macy’s сообщила, что её годовой прогноз учитывает всё это.

Ключом к успеху Macy’s стало возвращение клиентов в магазины сети, которые за последнее десятилетие ушли к конкурентам, таким как Nordstrom, и крупным сетям, таким как Target, или к покупкам напрямую у таких брендов, как Nike.

Чтобы сохранить свою долю денежных потоков от потребителей, Macy’s инвестировала в запуск большего количества собственных торговых марок, обновление своей программы лояльности, капитальный ремонт своего вебсайта и открытие небольших магазинов вне торговых центров с более современным внешним видом. Компания работает над концепцией под названием Market by Macy’s, а также тестирует небольшой магазин Bloomingdales, Bloomie’s. Macy’s также работает над запуском цифровой торговой площадки, где она сможет продавать больше сторонних брендов.

Дженнетт заявил во вторник, что Macy’s ускорит все эти инициативы и многие другие вещи. Например, Macy’s планирует открыть 10 точек малого формата в 2022 году.

Macy’s также подчеркнула, что люди, которые делают покупки как в ее магазинах, так и на ее вебсайте, более лояльны. Эти люди совершают покупки в 3-3,5 раза чаще. Они также тратят в 2,5-3,5 раза больше денег.

На американскую розничную сеть универмагов Kohl’s также было оказано давление в целях разделения традиционного и онлайн-бизнеса. Тем временем Nordstrom, как сообщается, работает с AlixPartners над оптимизацией своего дискаунтера Nordstrom Rack.

Интерес к такого рода сделкам возрос в секторе бизнеса универмагов, поскольку аутсайдеры стремятся завладеть тем, что они считают наиболее ценной частью бизнеса. А во время пандемии оценки розничных компаний, занимающихся чистой электронной коммерцией, резко выросли, поскольку потребители перевели большую часть своих расходов в онлайн. Но в последние месяцы этот импульс замедлился, и покупатели вернулись в магазины.

Акции онлайн-платформы моды Farfeth уже в этом году упали более чем на 50%. Акции Revolve, еще одного производителя одежды для электронной коммерции, упали на 2%.

Генеральный директор и главный научный сотрудник Telsey Advisory Group Дана Телси (Dana Telsey) заявила, что операционные улучшения Macy’s позволяют компании извлечь выгоду из благоприятных потребительских тенденций в этом году.

Macy’s сказала, что некоторые из них включают тот факт, что международный туризм еще не вернулся к допандемическому уровню. Сеть универмагов также ожидает, что потребительский спрос будет расти, поскольку весной и летом все больше людей возвращаются в офисы и на мероприятия.

Согласно данным M Science, на долю Macy’s приходилось 18,6% рынка универмагов по состоянию на январь, уступая Kohl’s с 21,6% и Nordstrom с 33,6%. Однако Kohl’s заметно теряет свою долю, отмечает M Science. Согласно отчету, доля рынка Macy’s немного выросла по сравнению с 18,1% доли рынка, которой она владела в июле.

Также Macy’s объявила о новой программе обратного выкупа акций на $2 млрд.