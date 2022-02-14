В самый романтический праздник года – День святого Валентина, журналисты собрали случаи, когда политики проявляли любовь к своим избирателям – не просто выполняли, а перевыполняли обещанное.

Об этом сообщается на сайте «Слово и дело».

Делать больше, чем обещаешь: какие обещания «перевыполнили» политики.

Президент Владимир Зеленский обещал за 2021 год закупить 450 автомобилей скорой помощи. Но в итоге была проведена централизованная закупка 622 машин.

Для детей тоже постарались: глава государства обещал закупить 100 школьных автобусов, но местные органы приобрели 221 автобус на общую сумму 404 млн грн.

Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко влюблен в программу «Большое строительство». В прошлом году он обещал отремонтировать 4,5 тысячи километров дорог государственного значения и 2 тысячи километров дорог местного значения. План был перевыполнен: отремонтировали 5 тыщ 98 км и 2 тыщи 190 км дорог.

Кроме того, строительно-ремонтные работы провели на 250 мостах вместо обещанных Тимошенко 150.

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Министр спорта Вадим Гутцайт обещал до конца 2021 открыть 600 «Активных парков» – локаций, где вблизи спортивных элементов размещены QR-коды с доступом к онлайн-тренировкам. Открыли к концу года 606 парков, перевыполнение небольшое, но приятно.

Столичный мэр Виталий Кличко перевыполнил свое обещание по установке современных LED-светильников на улицах – вместо 50 объектов было установлено на 65.

Мэр Винницы Сергей Моргунов обещал установить 35 скамеек на придомовых территориях. Менее чем за год появилось 57 новых.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко пообещала, что ее фракция внесет постановление об отмене налогового законопроекта №5600. Но вместо одного фракция внесла целых три постановления – все они впоследствии были отклонены.

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