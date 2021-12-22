Темпы роста снизятся, и это однозначно, но также влиять будет развитие пандемии, сообщила на брифинге председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент Zakon.kz. Я считаю, что на самом деле, если посмотреть мировые тенденции, то рост цен на недвижимость сейчас происходит во всех странах мира. По итогам первого полугодия 2021 года Halyk Research проводил исследования, где показал, что и в Западной Европе, и в странах Северной Америки произошел рост цен на недвижимость в двузначных цифрах. Если оценивать именно роль пенсионных накоплений в росте цен на недвижимость, то где-то 1/4 факторов сыграли, потому что количество сделок, которое было в 2021, было намного больше, чем в прошлом. Я думаю, что темпы роста снизятся, и это однозначно. Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова

По ее словам, причина в том, что основное использование пенсионных накоплений уже завершится 1 апреля 2022 года, поэтому сейчас все поступающие заявки приходят на пополнение депозитов и погашение ипотеки, но не на полный выкуп.

В то же время Ибрагимова добавила, что в Казахстане в последние годы идет огромный прирост рождаемости – более 400 тыс. детей, и регистрируется свыше 60 тыс. новых браков.

На рынок пришли дети, рожденные в начале двухтысячных годов, эти факторы будут сильно давить на спрос. Предложение на рынке сейчас очень большое, мы исторически строим около 15 млн квадратных метров. Я думаю, что темпы роста снизятся.Глава АО «Отбасы банк»

В целом, как уточнили на брифинге, все будет зависеть от инфляционных процессов, а именно, как будет вести себя мировая экономика

, как будет развиваться пандемия и как в начале января поведет себя новая версия КВИ.

Потому что некоторые страны уже объявляют локдаун, что повлияет на деловую активность. Поэтому единственное, что могу сказать, что следующий год будет годом достаточно высокой инфляции и высоких базовых ставок… Поэтому ожидать на следующий год резкого падения цен на недвижимость в условиях развития пандемии, думаю, нереалистично.Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова

В конце сентября этого года вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев отмечал, что в начале года рост цен на жилье был связан с несколькими факторами: отложенным спросом из-за пандемии, проблемой с логистикой и доставкой грузов, снятием пенсионных накоплений.

Источник