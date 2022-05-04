Львовский IТ-кластер выяснит, что будет с IT-индустрией после победы. Для этого они адаптируют к новым реалиям исследовательский проект IT Research, с 2015 года основательно изучающий и анализирующий IТ-рынок Львова. В рамках исследования планируется опросить не менее 6000 представителей отрасли.

Как сообщили Liga.Tech в кластере, результаты IT Research Resilience сформируют в отчет, который будет содержать информацию, в частности о:

том, как война изменяет ландшафт ІТ-рынка и анализ, где в Украине потенциально могут появиться новые тех-хабы;

репрезентативные данные о миграционных настроениях и планах IT-специалистов, учитывая несколько возможных сценариев завершения войны: останутся ли они в Украине, готовы ли возвращаться в свои города или готовятся к выезду за границу;

социально-демографический профиль специалистов, который среди прочего позволит проследить как война повлияла на уровень доходов;

как трансформировалась структура компаний по размеру человеческого капитала во время войны;

изменения, которые произошли на рынке труда после 24 февраля и ожидаемого в будущем;

временный экономический эффект в регионах, куда во время или во время войны переехали IT-специалисты.

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Особенностью IT Research Resilience является привлечение футурологов и команд аналитиков, экономистов и экспертов отрасли. На основе результатов исследования они подготовят аналитический прогноз для IТ-индустрии Украины с учетом разных сценариев развития событий.

По мнению Степана Веселовского, СЕО Львовского ІТ-кластера, важно иметь целостную картину происходящего в индустрии, куда двигаться, какие настроения у IТ-специалистов.

«Важно, чтобы люди оставались и работали в Украине. Для этого нужно выработать определенную стратегию. Результаты IT Research Resilience станут дорожной картой именно для такой стратегии развития ІТ-индустрии в Украине после победы»,- считает Веселовский.

Проект IT Research Resilience поддерживают Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» и Western NIS Enterprise Fund.

Ольга Лицкевич

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