В кадровой политике Белоруссии полный бардак. Об этом сегодня, 2 сентября, во время инспекции сельскохозяйственных работ в Минской области заявил Александр Лукашенко.

«Тема сегодняшнего нашего урока — дальнейшая модернизация сельского хозяйства. Подтема — спасение утопающих», — сказал Лукашенко во время поездки.

При этом он отметил, что в кадровой политике сегодня есть множество проблем.

«Полный бардак и разболтанность. Кадры и их движение — под контролем. А не то что: все бросил, „ай, я пойду“. А сам получил образование за государственный счет. Да, конечно, перемещение должно быть. Перемещение должно быть под контролем руководителя. Это не крепостное право! Но это вопрос нашей независимости», — заявил он.

Напомним, в течение последнего месяца Александр Лукашенко посещает различные области Белоруссии, лично контролируя ход уборочной кампании. При этом он неоднократно высказывал свои претензии, как членам правительства, так и чиновникам на местах.