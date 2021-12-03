Александр Лукашенко сказал премьер-министру Беларуси Роману Головченко раздеваться и работать. Это произошло во время сегодняшнего совещания по результатам работы экономики. Фрагмент видеозаписи опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Головченко докладывал о результатах работы экономики: рост доходов, ВВП и т. д. Лукашенко прервал его, сказав, что правительство в следующем году должно хотя бы удержать текущий уровень.

«Роман Александрович, пока журналисты… вот что я от правительства хочу видеть в будущем году: сохраните вот этот уровень защищенности населения. Вот что есть в этом году, надо сохранить. И чуть-чуть понизить инфляцию. Это вместе с Каллауром. Все. Я больше от вас не требую в этой ситуации. Дело даже не в санкциях. Вы видите, что опять в связи с этим «Омикроном», пандемией начала опускаться мировая экономика

. Мы же не великаны, как Америка или Китай. Ясно, что еслиопускается, она будет в эту воронку затягивать прежде всего и Беларусь. Будет трудно рассчитывать на какие-то огромные прорывы, показатели там, «ВВП 7% дадим или выше мирового». Мы реалисты. Поэтому главная наша задача — уровень этого года сохранить», — сказал Лукашенко.

Он признал, что уровень этого года, в том числе по зарплатам, невысокий.

«Он невысокий у нас и по зарплатам, и по социальной защищенности, но достаточный для того, чтобы жить. Пусть люди не возмущаются, жить можно. Только надо и людям шевелиться немножко. Как я уже говорил, раздевайтесь и начинайте работать. Ну если еще немножко добавите, ну тогда — герои», — сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости

🔥 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook. Там весело!

Источник