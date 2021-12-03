Александр Лукашенко сказал премьер-министру Беларуси Роману Головченко раздеваться и работать. Это произошло во время сегодняшнего совещания по результатам работы экономики. Фрагмент видеозаписи опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
Головченко докладывал о результатах работы экономики: рост доходов, ВВП и т. д. Лукашенко прервал его, сказав, что правительство в следующем году должно хотя бы удержать текущий уровень.
«Роман Александрович, пока журналисты… вот что я от правительства хочу видеть в будущем году: сохраните вот этот уровень защищенности населения. Вот что есть в этом году, надо сохранить. И чуть-чуть понизить инфляцию. Это вместе с Каллауром. Все. Я больше от вас не требую в этой ситуации. Дело даже не в санкциях. Вы видите, что опять в связи с этим «Омикроном», пандемией начала опускаться мировая экономика
Он признал, что уровень этого года, в том числе по зарплатам, невысокий.
«Он невысокий у нас и по зарплатам, и по социальной защищенности, но достаточный для того, чтобы жить. Пусть люди не возмущаются, жить можно. Только надо и людям шевелиться немножко. Как я уже говорил, раздевайтесь и начинайте работать. Ну если еще немножко добавите, ну тогда — герои», — сказал Лукашенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
🔥 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook. Там весело!