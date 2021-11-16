Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудит белорусское предложение по развязке миграционного кризиса с членами Евросоюза. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по обстановке на государственной границе.

По словам белорусского лидера, во время недавнего телефонного разговора с Меркель обсуждалась проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Лукашенко сообщил, что внес предложение в целом по развязке ситуации, но стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Президент Белоруссии заметил, что Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран.

«Первый вопрос — беженцы, эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Белоруссии. И допустить эскалацию, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тыс. вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты — военных — там, на границе. Такого приказа главнокомандующий Вооруженными силами армии не отдавал. Но планы противодействия любой агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду министру обороны и другим генералам, силовым структурам я отдавал», — сказал Лукашенко.

Второй вопрос, который обсуждался во время телефонного разговора, — приток беженцев.

«У нас, конечно, разные на это взгляды. Что в Европейском союзе, что в Белоруссии, взгляды разные. Очень они озабочены притоком беженцев в Белоруссию. Но они абсолютно не знают, что не мы их сюда зовем, и не знают, что около 5 тыс. на сегодняшний день (два дня назад был 4 681 человек) — это люди, которых мы за осень вернули обратно. То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Белоруссию, как Польша проинформировала Европейский союз. Те, кто законно приезжает в Белоруссию, мы их здесь принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона — в самолет и обратно. Вот таких около 5 тыс. на сегодняшний день. Я проинформировал канцлера Германии по этому вопросу», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также заявил, что «третий вопрос, который мы обсуждали, и я настаивал на обсуждении этого вопроса: основная проблема на сегодняшний день — это лагерь беженцев».

«Более 2,1 тыс. на сегодняшний день, а может, уже и больше, которые сконцентрированы на погранпереходе „Брузги“. Вы знаете, что они разбили там лагерь рядом в 800 метрах от этого перехода и постоянно находились в течение недели. Вчера они снялись с этого места, прошли 800 метров и заполнили пограничный переход „Брузги“. Это самая большая проблема. Проблема, как я сказал Меркель, состоит в том, что если мы не спасем этих людей, мы будем биты: и Белоруссия, а тем более ЕС, который не пропустил этих беженцев. Поэтому с этими людьми надо немедленно что-то решать», — рассказал он.

Еще один обсуждавшийся с Ангелой Меркель вопрос касался доступности гуманитарной помощи для беженцев. Глава Белоруссии пояснил, почему возник этот вопрос

««Германию, Меркель и весь Европейский союз поляки ввели в заблуждение, что гуманитарную помощь беженцы не получают, и причиной тому Белоруссию, что мы блокируем поставку гуманитарной помощи для этих беженцев. Польша вот якобы хотела, но ее не пускают. На что я заметил: «Какие проблемы могут быть у поляков, чтобы передать гуманитарную помощь?.. Вы же все видели эту картинку. Пожалуйста, привозите к границе, отдавайте через эту колючую проволоку, как вы выстроили там. Если хотите убрать колючую проволоку, мы не против — убирайте и подъезжайте прямо к беженцам. Никаких здесь препятствий нет и быть не может. Поэтому это просто вранье, фейк, чтобы еще больше натравить Европейский союз и уже население, которое живет в ЕС, против Беларуси. Что вот, варвары, не пускают тех, кто везет гуманитарную помощь», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил: в связи с последним вопросом была поднята проблема, что Белоруссия якобы не пускает к беженцам представителей УВКБ ООН.

«Но я даже по телевизору видел, показывали, что они приезжали туда, представитель приезжал, разговаривал с этими мигрантами. СМИ это донесли до людей. И я порекомендовал канцлеру: вы посмотрите иногда (ну не наше телевидение), в интернет загляните. Это же все мы продемонстрировали. То есть идет вранье и нагнетание антибелорусской истерии, прежде всего Польшей, Литвой, Латвией, и Украина, к сожалению, к этому подключилась (насколько я мог почувствовать это из разговора более чем 50-минутного с канцлером Германии)», — отметил он.

По его словам, «к нам не может быть никаких претензий».

«Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное — это попытка подбросить в этот лагерь (беженцев. — EADaily) оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также сообщил, что он договорился с Меркель постоянно быть в контакте до разрешения этой проблемы.

«В ближайшее время мы переговорим еще раз по этому вопросу. И я уже сказал, что мне хотелось бы услышать ответ на мое предложение Меркель по развязке этого конфликта. Мы также договорились, что наш министр иностранных дел Макей (Владимир Макей —EADaily) и Боррель (глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель — EADaily) будут постоянно в контакте и обсуждать эти вопросы», — отметил он.

В то же время президент Белоруссии заметил, что сегодня все хотят скорейшего разрешения миграционного кризиса, только не беглая белорусская оппозиция.

«Казалось бы, все люди уже хотят развязки этой. Только не наши мерзкие беглые оппы, которые там находятся. После нашего разговора с Меркель они просто взбесились. Они канцлера Германии исполосовали вдоль и поперек: и такая, и сякая, и зачем тебе надо было разговаривать с этим диктатором», — отметил Лукашенко.

В этой связи он задался вопросом, о чем же в первую очередь беспокоится сбежавшая за рубеж оппозиция: о застрявших на границе людях и скорейшем разрешении сложившейся ситуации любым способом или о «борьбе с режимом».

«Встает вопрос: вы людей защищаете и готовы сегодня воспользоваться любой помощью или у них вопрос „рэжыма Лукашенка“? Ну да, режим Лукашенко. И с этим режимом вам придется иметь дело, господа оппы и другие, сидящие там, за границей и подкармливаемые рукой Соединенных Штатов Америки прежде всего», — подчеркнул он.

Напомним, 15 ноября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ангелы Меркель. Беседа длилась около 50 минут. По информации пресс-службы Лукашенко, во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Кроме того, были затронуты «пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе», а также «гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи».