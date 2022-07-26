Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется. Об этом сегодня, 26 июля, заявил пезидент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ситуация в мире с продовольствием абсолютно неопределенная. Мы не знаем, что будет завтра, и это самое опасное. Многие говорят, что мы накануне голода. Мы это отбрасывать не можем и задаемся вопросов: а вдруг? Поэтому нам надо собраться. Словом, ситуация очень серьезная», — сказал он на селекторном совещании по уборочной кампании.

По его словам, «бездумные санкционные ограничения на удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания».

«Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима», — подчеркнул Лукашенко

В этой связи, белорусский лидер отметил, что вопрос успешной уборочной кампании для Белоруссии — стратегический.

«Мы должны обеспечить население продовольствием, увеличить наши стабилизационные фонды. Тем более что все для того, чтобы достичь этих целей, у нас есть», — подчеркнул Лукашенко.

Он также подчеркнул, что продовольственная безопасность страны зависть от чиновников и их «организаторского таланта, умения мобилизовать людей и строго пресекать нарушения.

Напомним, белорусские власти всегда подчеркивали полное продовольственное обеспечение страны за счёт внутренних ресурсов. Данный вопрос является для руководства республики одним из основных. Кроме того, в Минске рассчитывают заработать на нынешней ситуации с высокими ценами на сельхозпродукцию.