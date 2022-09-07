Экономика Бразилии является одной из сильнейших в мире. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил Александр Лукашенко в поздравлении от белорусского народа и себя лично в адрес президента Бразилии Жаира Болсонару с Днем Независимости.

«Очень важным направлением внешней политики Белоруссии остается последовательное развитие дружественных и полноформатных связей с вашей страной — значимым полюсом в современной геополитической системе и одной из сильнейших экономик мира. В этом году мы отметили тридцатилетие установления дипломатических отношений. За это время много чего получилось сделать для построения по-настоящему взаимовыгодного межгосударственного диалога», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер выразил убеждение, что «прочные контакты Минска и Бразилиа выдержат испытания сегодняшнего непростого времени, позволят наполнить двустороннюю повестку дня новым конкретным содержанием и эффективно реализовать существующие возможности сотрудничества».

Напомним, Александр Лукашенко продолжает направлять поздравления различным государствам в связи с их национальными праздниками. При этом в случае с недружественными странами поздравления идут в адрес народа. Если государства не проявляют открытого негативного отношения к Белоруссии, поздравления направляются и их главам лично.