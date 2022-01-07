Александр Лукашенко сегодня в ходе посещения храма в Минске заявил, что нужно вернуть Украину в «лоно настоящей веры». По его словам, речь идет об автокефалии православной церкви в Украине, которая была получена несколько лет назад.

«Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести — автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей», — сказал он, передает его пресс-служба.

Лукашенко также отметил, что 2022 год будет непростым, в результате чего мир серьезно изменится. Главным для него является объединение усилий с Россией, Казахстаном и Украиной, где и нужно установить «настоящую веру».

«Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Не важно, что там происходит сегодня», — добавил он.

Он также подвел итоги 2020 и 2021 года для беларусских властей. По его словам, позапрошлый год был непростым, но полезным, а 2021-й стал лучше, но все таким же поучительным. Лукашенко считает, что последние два года показали: в Беларуси живут не совсем правильно, не только власти, но и народ в целом.

«Что мы не совсем правильно живем, не совсем правильно поступали и поступаем. В целом, не только президент, власти. Но в целом мы — народ. Поэтому Он нас предупредил: если мы и дальше будем так жить, мы столкнемся с очень большими проблемами. Одна из проблем, с которой мы уже имеем дело, — это пандемии», — сказал он.

Лукашенко снова подчеркнул, что был прав, а его подход к коронавирусу оказался правильным, который теперь взяли на вооружение в мире, потому что мировая экономика рухнула, а Беларусь держится.

«Прошло время, и мы с вами сделали определенные выводы, и не только мы. Сейчас нашим путем пошли все. Но это же не принято говорить. Мы оказались правы. Конечно, мы не ахти какие богатые. У нас нет тех ресурсов, которыми обладают известные страны. Но нам удалось в прошлом году, даже наши «невероятные» говорят о том, что экономика совершила невероятное. Все в мире рухнули, а Беларусь держится. Держится потому, что мы и 2020, и 2021 годы, сжав зубы, держались. И, наверное, Он нам помог в этом. Только идущий может преодолеть тяжелую дорогу. Этим характеризовался прошлый год. Мы преодолели вроде бы все невзгоды. Вокруг нас произошло то, о чем я много раз говорил», — сказал он.

Напомним, в январе-ноябре ВВП Беларуси вырос на 2,3%. Это было больше, чем должна была вырасти экономика по указу Лукашенко — на 1,8%. Годовых итогов еще нет. Вместе с тем в конце прошлого года ЕАБР оценивал рост экономики Беларуси в 2021 году в 2,1%. Это самые низкие темпы роста среди стран операций банка. Экономисты банка оценивают рост экономики Армении в 2021 году в 4,5%, Казахстана — в 3,8%, Кыргызстана — в 3,7%, России — в 4,1%, Таджикистана — в 7,9%, в среднем по региону ЕАБР — в 4%. Темпы роста беларусского ВВП также ниже мировых. В этом году МВФ оценивает их в 5,9%.

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