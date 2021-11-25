Министр рассказал, что ждет Россию в случае нападения на Украину

Кулеба предупредил Путина. Коллаж «Сегодня»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал президенту РФ Владимиру Путину не нападать на Украину, поскольку новое вторжение грозит Москве большими последствиями и проблемами.

Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, ситуация вблизи наших границ и на оккупированных территориях остается напряженной вследствие действий агрессора.

«Скопление российских войск, интенсивная аэроразведка, угрозы Украине от российских чиновников, блокирование Россией «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы – все это должно рассматриваться как составляющие единой агрессивной политики РФ против Украины», – сказал Кулеба.

Что ждет РФ в случае вторжения в Украину

МИД по поручению президента активно работает над привлечением помощи Украины со стороны западных партнеров, в частности это касается военной поддержки. Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий.

«В Москве должны четко осознать, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в результате нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный подход противодействия агрессивным намерениям Кремля, который включает политическое и экономическое сдерживание РФ, а также военную помощь Украине», – подчеркнул министр.

Совет Путину – на Украину лучше не нападать

Глава МИД Украины также посоветовал президенту РФ Владимиру Путину воздержаться от агрессивных действий, иначе РФ ждут большие проблемы.

«Мы не пытаемся угадать, что в голове у Путина – это неблагодарное дело – мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому лучше этого не делать», – заявил Кулеба.

Может напасть на Украину?