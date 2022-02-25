Тенденции в екоммерс меняются ежегодно. То, что было востребовано полгода назад, сегодня уже может утратить свою актуальность. В последние два года электронная коммерция активно развивалась благодаря карантинным ограничениям. Интернет-торговля стала очень популярной, поэтому в 2022 году она не планирует снижать обороты роста, хотя не мешает понять какие же тенденция ее ждут.

Лидирующие отрасли 2021 года

Очевидным лидером в e-commerce являются маркетплейсы. В 2021 году они показали максимальный прирост. Следом за ними в топ-3 вошли категории «Продукты» и «Товары для здоровья». Также положительную динамику продемонстрировали «Автотовары» и «Техника».

Предполагается, что в 2022 году маркетплейсы продолжат наращивать обороты, увеличивая долю рынка. Особенно заметным становится рост Сбермегамаркета — этот marketplace максимально получил быстрое развитие и уже вошел в топ-10 самых крупных компаний подобного типа.

Оптимальные отрасли для малых компаний

Крупным организациям значительно проще выйти на новый рынок и заявить о себе. Небольшие или начинающие фирмы не могут позволить себе активную рекламу или длительные простои перед началом спроса. Таким компаниям лучше изначально начинать развиваться в отраслях, благоприятных для малых фирм.

В прошедшем году особо было заметно развитие небольших организаций в области торговли товарами для хобби и дома, подарками и сувенирами, строительными материалами и продуктами. Также стоит выделить категории «Книги и канцтовары», «Средства для красоты» и «Украшения». Небольшие компании в этих отраслях развивались довольно активно, а более крупные организации демонстрировали спокойный рост, что указывает на общих устойчивый спрос в данных категориях.

Стоит ли развивать свой сайт или выбрать маркетплейсы?

Крупные игроки уже давно получили определенную долю рынка и с каждым годом маркетплейсы уверенно оттесняют небольшие интернет-магазины. Если компания предлагает редкий востребованный товар или продукцию высокого качества, то она не потеряется на маркетплейсах, которые сами привлекают необходимый трафик. Тем, кто предпочитает развивать собственный сайт с интернет-магазином, стоит не забывать про контекстную рекламу, поисковое продвижение и иные способы развития в электронной коммерции.

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