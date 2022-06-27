Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после рабочей сессии, посвященной глобальной экономике на конференции саммита G7.

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Мир ждет экономический кризис

Он объяснил, что состояние мировой экономики и ряд кризисов в последнее время вызывают беспокойство. По его убеждению, это не малые вызовы, поэтому ответы на них должны быть общими.

Всех членов Большой семерки беспокоит кризис, с которым мы сталкиваемся, – падение темпов роста экономики, увеличение инфляции, нехватка сырья, перебои в поставках энергоресурсов – суммарно все эти факторы обещают немалые проблемы,

– сказал Шольц.

Канцлер объявил, что страны «Большой семерки» планируют к 2027 году привлечь 600 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры развивающихся стран в рамках инициативы, направленной на противодействие многотриллионному проекту Китая «Один пояс, один путь». При этом 200 миллиардов долларов из этой суммы предоставит США.

На сайте Белого дома объявили, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран «Большой семерки» запускают официальное партнерство, которое должно «устранить недостатки в инфраструктуре развивающихся стран, укрепит мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинуть интересы Вашингтона в сфере нацбезопасности. «.

Эти деньги будут направлены на климатическую и энергобезопасность, цифровую связь, здравоохранение и гендерное равенство.

Саммит G7 и поддержка Украины

26 июня 2022 года в замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран «Большой семерки» (G7), в котором принимают участие президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС. Одной из основных тем на саммите станет Украина и война, развязанная Россией.

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что в итоговом заявлении саммита лидеры хотят объявить свое обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине для ее защиты против российской агрессии.

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