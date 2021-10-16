Грузинский баскетбольный форвард ЦСКА Торнике Шенгелия надолго выбыл из-за травмы правого плечевого сустава.

Как сообщает пресс-служба ФБУ, игрок вернется на площадку не ранее середины декабря, передает Укринформ.

Таким образом Шенгелия, который был признан самым ценным баскетболистом Евролиги двух предыдущих туров, не сыграет против сборной Украины в отборе на Евробаскет-2023 26 ноября.

Как сообщалось, из-за травмы сейчас не выступает грузинский центровой «Тенерифе» Георги Шермадини, но он может вернуться к матчам сборной.

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Шенгелия в трех поединках Евролиги набирал в среднем 21,0 очка, делал 6,0 подборов, 1,7 передачи и 1,3 перехвата.

Фото: fbu.ua.