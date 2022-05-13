Выпущенная «Укрпочтой» марка «Русский военный корабль, иди на х#й!» стала не только мэмом и сувениром. Специалисты считают ее перспективным активом для инвестиций. Уже в первые дни «копеечные» марки начали продавать по $200−300 и дороже.

Как и где купить военные облигации

С начала войны, благодаря размещению военных ОВГЗ, Украина привлекла уже более 55 млрд грн, около $114 млн и 176 млн евро. Для многих украинцев покупка облигаций — это способ не только поддержать государство в трудный момент, но и сохранить свои сбережения. «Минфин» решил разобраться, каким образом украинцы могут покупать ценные бумаги, и какие комиссии по ним возьмут банки и брокеры.

В Украине возобновили регистрацию сделок с недвижимостью: стоит ли сейчас покупать

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