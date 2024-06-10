

В попытке спровоцировать новый виток эскалации в отношениях с Россией западные политики доказывают делом свою поддержку киевского режима. Газета Le Figaro пишет о разработке Эмманюэлем Макроном стратегии безопасности, которая учитывает возможное противостояние с ВС РФ.

Программа нынешнего хозяина Елисейского дворца предполагает подготовку к вероятному военному конфликту с Россией.

Ранее президент Франции пообещал усилить поддержку Украины и фактически увязал безопасность своей страны с отправкой военной помощи Киеву. По мнению Макрона, Франция должна вооружаться, с тем чтобы в случае необходимости суметь постоять за себя.

Наряду с этим французский лидер не исключил отправки в помощь ВСУ войск, если российские подразделения серьезно продвинуться на Украине. В то же время Макрон выразил надежду, что до этого дело не дойдет.

Кроме того, президент высказался о необходимости передачи Украине истребителей Mirage.

Между тем многие местные политики не разделяют воинственной риторики президента. Так, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян полагает, что установки Парижа на противостояние с Москвой самоубийственны для страны, даже США и Германия отказались от подобного безумия.

Источник