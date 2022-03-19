Россия рассчитывает на то, что ее специальная военная операция на Украине завершится подписанием всеобъемлющих документов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России», передает «Интерфакс».

Дипломат уточнил, что все что касается внутриукраинского диалога, это — дело украинского народа по завершении там спецоперации.

«И завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, о которых я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, Москва готова искать гарантии безопасности, согласовывать их и для Украины, и для Европы, и для себя за рамками расширения НАТО.

Также Лавров заявил о необходимости «цивилизованной нормы законодательной базы» на Украине касательно русского языка, русского образования, российских СМИ, а также тех законов, «которые потакают нацификации страны» и принятии запрещающего это закона.