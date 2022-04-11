Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что украинский кризис должен решиться не дипломатическим, а военным путем.

«То, что даже на этом, беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, — это, на самом деле, меняет существенно правила игры, надо сказать», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы МИД РФ, заявление Борреля свидетельствуют об «очень серьезном развороте» политики Запада, которая стала «озлобленной, остервенелой». В рамках этой политики, пояснил министр, «из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления и подчинения России» глобальной системе, которую Запад выстраивал и вопреки обещаниям все время двигал ближе к границам России, несмотря на окончание холодной войны и исчезновение Варшавского договора и СССР.

Лавров также указал на то, что ЕС до этого «никогда не выступал как военная организация», и напомнил о выделении Берлином €100 млрд «на накачивание своих военных мускулов». Дипломат подчеркнул, что такое «качественное изменение» произошло впервые в истории и стало «признаком выстраивания некой коллективной военной структуры».

«Результат этой всей самостоятельности — нулевой, потому что все, что делается, полностью контролируется США. Никакой самостоятельной роли Евросоюзу не отведено, в том числе и в тех усилиях, которые внутри Евросоюза предпринимаются», — заявил Лавров.

Министр также предположил, что Боррель мог оговориться. «Когда произносит глава дипломатии, страны или организации <...>, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, — значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал… Это из ряда вон выходящее, конечно, заявление. И мы подробно будем об этом говорить официально в наших документах МИД, надеюсь, в ближайшие день-два мы это сделаем, все проанализируем», — подытожил Лавров.

Ранее Боррель подтвердил позицию ЕС, согласно которой кризис на Украине должен решиться «на поле боя», а не путем переговоров.