Вопросы по Каспию должны решаться только региональными странами, вмешательство извне недопустимо. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Каспий — уникальный регион добрососедства», опубликованной в журнале «Международная жизнь», передает ТАСС.

«Исходим из того, что все каспийские вопросы должны решаться исключительно пятью прибрежными государствами (РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения — прим. ТАСС) на основе консенсуса, не допуская негативного воздействия внерегиональных сил, — говорится в статье. — Разумеется, каспийская «пятерка» не собирается отгораживаться от внешнего мира, прежде всего в экономической сфере. Вместе с тем мы с партнерами едины в том, что выработанная нами позиция о недопустимости вмешательства в наши дела извне остается незыблемой».

Лавров добавил, что взаимодействие с внерегиональными игроками возможно по общему согласию «пятерки» для решения насущных проблем Каспия, например совместно с учреждениями системы ООН. «Россия выступает за всемерное развитие многогранного системного сотрудничества в рамках «пятерки», постепенную институционализацию этого процесса. Активно работаем над расширением связей с нашими соседями по региону во всех сферах», — подчеркнул министр.

Глава российского МИД также обратил внимание, что «ключевой задачей является обеспечение рационального использования ресурсов, защита и сохранение природной среды уникального водоема, обеспечение экологической и транспортной безопасности в акватории Каспийского моря». «Жизненно важными интересами для России являются поддержание мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе, его устойчивое развитие на основе добрососедства, доверия и сотрудничества прибрежных государств, реализация экономического, в том числе транзитного, потенциала Каспия к взаимной выгоде прикаспийских стран», — отметил Лавров.

Cоздание Каспийского совета поможет оптимизации существующих структур региона

Создание Каспийского совета, гибкого пятистороннего форума прикаспийской «пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения), посодействует повышению эффективности существующих региональных структур и поможет выстроить их в единую систему, отмечает Сергей Лавров.

«Как представляется, в интересах повышения эффективности существующих структур и механизмов целесообразно выстроить их в единую региональную систему. На текущем этапе оптимальным способом достижения этой цели видится создание гибкого пятистороннего форума — Каспийского совета, который функционировал бы без секретариата и иных бюрократических надстроек», — отметил глава российского дипведомства.

По словам Лаврова, такая идея прорабатывалась в «пятерке» на экспертном уровне, а также была озвучена российской стороной в ходе VI Каспийского саммита. «Мы согласны с поддержавшим наше начинание президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который отметил, что Каспий «созрел» для новых шагов по институционализации пятистороннего взаимодействия», — резюмировал он.