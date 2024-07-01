Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал на ближайшее время личные контакты президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
По его словам, встретиться белорусский и российский лидеры вскоре смогут на площадке Шанхайской организации сотрудничества.
С таким сообщением министр иностранных дел РФ выступил в эфире телеканала «Беларусь 1».
ШОС – это очевидная вещь, когда они встретятся, – так сказал Лавров о намечающихся контактах президентов.
Он добавил: все отношения Минска и Москвы, касающиеся вопросов Союзного государства и стратегического партнерства, основаны на взаимности.
Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь
Все, что мы делаем, является взаимовыгодным. И здесь любую сферу нашей работы возьмите, именно этот принцип обеспечивает успех союзнических отношений России и Республики Беларусь, – выразил такую позицию глава МИД России.
Ранее новый глава МИД Беларуси побеседовал с коллегой Лавровым.