Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал на ближайшее время личные контакты президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По его словам, встретиться белорусский и российский лидеры вскоре смогут на площадке Шанхайской организации сотрудничества.

С таким сообщением министр иностранных дел РФ выступил в эфире телеканала «Беларусь 1».

ШОС – это очевидная вещь, когда они встретятся, – так сказал Лавров о намечающихся контактах президентов.

Он добавил: все отношения Минска и Москвы, касающиеся вопросов Союзного государства и стратегического партнерства, основаны на взаимности.

Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь

Все, что мы делаем, является взаимовыгодным. И здесь любую сферу нашей работы возьмите, именно этот принцип обеспечивает успех союзнических отношений России и Республики Беларусь, – выразил такую позицию глава МИД России.

Ранее новый глава МИД Беларуси побеседовал с коллегой Лавровым.

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