Сотни украинских детей нашли убежище в Латвии. С продолжением кровопролитной войны их здесь скоро будут тысячи, а, может быть, и десятки тысяч. Ситуацию прокомментировал Янис Урбанович, депутат Сейма от партии «Согласие»:

— Их родные города лежат в руинах. Вне зависимости от того, когда закончится война – а мы все надеемся, что это будет скоро! – детям некуда возвращаться. Жилые дома, школы и детские сады – все надо будет строить заново. А тем временем дети должны учиться, проживать свое детство сейчас. И наш моральный долг – заботиться, чтобы их детство было полноценным, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах.

К сожалению, нельзя не заметить закостенелость нашей системы образования при организации процесса обучения украинских детей. Рижская украинская средняя школа делает все, что только возможно, но понятно, что ее ресурсов не хватит.

«Всем украинским беженцам – родителям, предлагается отправить детей в латышские школы», — с гордостью отрапортовал мэр Риги. Правда, добавив, что начальная и основная школа предлагает и обучение «на языке национальных меньшинств».

Националы только что хотели ввести норму, согласно которой с 1 сентября вся система образования в Латвии – от детского сада до вуза – функционировала бы только на латышском языке. Министр, которая еще недавно придерживалась похожих взглядов, сейчас назвала это желанием Национального объединения наказать детей представителей нацменьшинств.

Не пытаясь прочувствовать все трудности украинских школьников, в дополнение ко всем другим испытаниям, на них налагают еще и проблемы с языком обучения – за что мы их наказываем?

В результате процесса оптимизации школ, через который прошла система образования в Латвии, у нас освободились здания, где можно открыть украинские классы. Педагогов можно найти и среди беженцев, и в странах, где живут большие украинские диаспоры. Требуются только две вещи: выделить для этой цели средства и нарушить табу о языке обучения.

Организовывая украинские школы или украинские классы, в которых, конечно, преподавался бы и латышский язык, мы бы открыли для этих детей свое государство, показали бы его дружественным и испытывающим эмпатию.

Украинские беженцы приехали к нам с надеждой, что война быстро — насколько это возможно — закончится, и они смогут вернуться домой. Хотелось бы, чтобы в нашей стране они почувствовали поддержку, настоящую заинтересованность в их жизни. И чтобы эти теплые чувства по отношению к Латвии они взяли бы с собой на все времена.

Украинцы гордятся своим языком и культурой, также как и любой другой народ своими. Давайте будем уважать их как украинцев, а не пытаться в принудительном порядке «латышизировать». Опыт такой отзывчивости был бы очень важен и для тех, кто решит остаться у нас и навсегда связать свою судьбу с Латвией.

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