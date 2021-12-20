Кыргызстану необходимо сосредоточиться всего лишь на нескольких вещах, которые помогут экономике сделать качественный рывок. Такое мнение в беседе с Economist.kg высказал старший советник регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ, а также и.о. заместителя регионального директора ПРООН по Европе и Центральной Азии Бен Слей.

О том, что мешает Кыргызстану выйти на экспорт и каковы главные предпосылки экономического роста, читайте в нашем интервью.

— Как вы оцениваете динамику экономического развития Кыргызстана за 5 лет?

— Я думаю, что многие люди в Кыргызстане обескуражены общими экономическими тенденциями и прогрессом за последние пять лет. Средний доход на душу населения сегодня более или менее соответствует уровню пятилетней давности, и, хотя пандемия во многом повлияла на это, многие страны, включая соседей Кыргызстана, переживают более сильное экономическое восстановление в 2021 году после пандемии, чем Кыргызстан.

— Насколько сильно на экономический рост влияет политическая ситуация в стране?

— Политика и политические институты влияют на экономический рост во всех странах, и Кыргызстан не является исключением. Неоднократные эпизоды политической нестабильности (например, связанные с событиями 2005, 2010 и 2020 годов), а также частая сменяемость власти на уровне правительства создали у отечественного и иностранного бизнеса мнение, что коммерческая, инвестиционная и политическая среда Кыргызстана слишком непостоянна, чтобы в нее можно было вкладывать долгосрочные инвестиции. Опыт и данные показывают, что страны, которые могут создать более стабильный путь и эффективно обуздать коррупцию, имеют лучшие перспективы для экономической стабильности и процветания.

— Пандемия нанесла удар по всем странам, особенно по развивающимся. Какие есть решения для ускоренного восстановления? Как вы оцениваете нынешние темпы восстановления?

— В 2021 году мировая экономика добилась прогресса в восстановлении от последствий пандемии, но этот прогресс был неполным. Пандемия продолжает ограничивать международную торговлю и миграцию, а также перспективы секторов (таких как путешествия, туризм), характеризующихся широкими контактами между людьми. Поэтому первым условием выхода из пандемии является сокращение числа людей, заболевших COVID-19. Здесь вакцинация против вируса может сыграть чрезвычайно важную роль, ограничивая его воздействие и способствуя более быстрому возвращению к допандемическому состоянию.

Поэтому такие страны, как Кыргызстан, где уровень вакцинации сравнительно низок, сталкиваются с более сложными перспективами восстановления и более уязвимы перед лицом появления новых вариантов вируса.

— Кыргызстан уже который год планирует выйти на экспорт и этому есть хорошие предпосылки. Например, мы могли бы поставлять эко-продукты или текстильную продукцию на большие рынки, например Китая. Но мы так и не начали осваивать эти рынки. Как вы считаете, в чем проблема?

— Я согласен с вами, что существует много потенциальных возможностей. В торговле, помимо любых препятствий на границах стран, существуют вопросы конкурентоспособности кыргызстанской продукции. Многое делается правительством при поддержке партнеров по развитию для улучшения кыргызской продукции, включая ПРООН в рамках нашего регионального продукта «Помощь в торговле», где мы оказываем поддержку институтам поддержки торговли в создании благоприятных условий и улучшении экспортно-ориентированных цепочек создания стоимости. Другие партнеры по развитию помогают правительству в создании жизненно важных инфраструктур.

Проблемы, ограничивающие участие Кыргызстана в международной торговле, многочисленны, наиболее актуальные из них включают неразвитый частный сектор, отсутствие доступа к доступному финансированию и торговой информации, нетарифные барьеры, включая трудности с навигацией и соблюдением сложных требований к качеству на экспортных рынках и т.д.

Все эти вопросы должны решаться в тандеме и одновременно соответствующими органами власти, работающими вместе с частным сектором. Это требует времени, а рынки, включая китайский, чрезвычайно конкурентны. Кыргызстан конкурирует как по цене, так и по качеству, скорости и надежности. Я думаю, что важно сосредоточиться на нескольких цепочках добавленной стоимости с потенциалом и развивать их очень систематически, в том числе через региональное сотрудничество с соседями страны.

— Кумтор долгие годы имел сильное влияние на экономику страны. Теперь судьба рудника неизвестна. Какие шаги мы можем предпринять, чтобы проблемы на производстве не так сильно ударили по экономике?

— Я не думаю, что у нас достаточно информации для обсуждения этого вопроса. Необходима большая прозрачность в отношении общей финансовой и операционной ситуации на золотом руднике, чтобы проанализировать вопросы, которые вы задаете. Более того, как указало правительство, похоже, что существует очень сложная ситуация кумулятивного воздействия на природные ресурсы в чувствительной горной экосистеме, которая требует дальнейшей независимой оценки и надлежащих действий для решения и смягчения существенных экологических рисков.

Учитывая значимость золотодобывающей промышленности в общем объеме экономического производства Кыргызстана, которая составляет около 20% или более, ситуация, вероятно, замедлит экономический подъем до тех пор, пока не будет разрешена.

— Насколько ситуация с «Кумтором» повлияла на инвестиционный климат?

— Очевидно, что действия государства в отношении «Кумтора» вызвали вопросы у предпринимателей всех отраслей (не только горнодобывающей) и повлияли на общий климат для ведения бизнеса в Кыргызстане. Быстрого решения проблемы укрепления доверия не существует.

Помимо диверсификации экономики в сторону новых секторов роста, важно укрепить верховенство закона в стране, чтобы международные и отечественные компании, инвестирующие в экономику, были уверены, что их инвестиции защищены и они могут рассчитывать на получение разумной прибыли в будущем.

Если предприятия не могут прогнозировать будущую прибыль или опасаются, что их инвестиции не будут защищены от экономических или физических преступлений (включая коррупцию), те, кто работает на условиях международного рынка, не смогут инвестировать, и долгожданные иностранные инвестиции не придут.

— Какие действия нужно предпринять для того, чтобы восстановить экономику и увидеть положительные результаты ближайшие 3-5 лет?

— Честно говоря, я считаю, что самое важное действие — дать женщинам возможность участвовать в экономике в качестве рабочей силы и найти возможности для предпринимательской деятельности. Это проверенная стратегия ускорения роста во многих экономиках, особенно в 33 странах ОЭСР, среди которых лидируют Исландия, Швеция и Новая Зеландия.

Во-вторых, я подчеркиваю необходимость действий в области климата. Для Кыргызстана будет крайне важно реформировать свой энергетический сектор и перейти к «зеленой» экономике, в соответствии с недавним обязательством президента Жапарова на COP26 о том, что страна начнет сокращать выбросы парниковых газов уже до 2025 года и будет стремиться к климатической нейтральности к 2050 году. Энергия важна — предприятиям нужна энергия! Для этого необходимо начать трансформацию экономики, отказавшись от ископаемых видов топлива и перейдя к использованию возобновляемых источников энергии, в частности ветра и солнца.

Сейчас много шума вокруг гидроэнергетики, но мы должны помнить, что хотя вода и является возобновляемым ресурсом, она не восполняется в те же сроки, что, например, энергия солнца и ветра. И мы должны учитывать, что в Центральной Азии в целом существует дефицит как воды, так и электроэнергии. Поэтому впечатление, что в Кыргызстане воды в избытке, не совсем верно; скорее, стране необходимо экономить воду за счет ряда мер по водосбережению, как часть более широкой программы по адаптации к изменению климата.

В-третьих, в ближайшие 3-5 лет крайне важно инвестировать в повышение производительности в сельском хозяйстве и малом предпринимательстве, в том числе в цифровом секторе. Страна не сможет совершить промышленное чудо за такой короткий срок, поэтому первоочередной задачей для повышения доходов населения должно стать улучшение управления природными ресурсами и другими секторами, где бедные и уязвимые люди в сельской местности могут получить доступ к реальной занятости. Нам также необходимо создать рабочие места для внутренних мигрантов в пригородных районах, и для этих групп населения самозанятость через предпринимательство оказалась чрезвычайно важной.

Наконец, цифровизация и креативная экономика открывают фантастические возможности для Кыргызстана. Эти отрасли устраняют недостаток расположения страны, не имеющей выхода к морю.





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