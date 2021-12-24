Фото: Пресс-центр НБУ
Нацбанк установил курсы валют на 28 декабря
Официальный курс доллара и евро немного упал, хотя на межбанковском валютном рынке ослабла как раз гривна.
Национальный банк Украины на вторник, 28 декабря, укрепил курс гривны по отношению к доллару почти на 4,5 копейки и на 2,5 копейки к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 24 декабря.
Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне. В свою очередь курс евро подешевел после трехдневного роста.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2723,06 (-0,0441 грн);
– 100 евро – 3081,96 гривен (-0,0254 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 3 копейки – до 27,26 гривен за доллар, в покупке также поднялся на 3 копейки – 27,24 гривен за доллар. Курс евро укрепился на 7 копеек – 30,86 гривен за евро.
Ранее в Нацбанке озвучили причины падения экономики. Там считают, что внешняя среда стала для украинской экономики более угрожающей.
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