Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк установил курсы валют на 28 декабря

Официальный курс доллара и евро немного упал, хотя на межбанковском валютном рынке ослабла как раз гривна.



Национальный банк Украины на вторник, 28 декабря, укрепил курс гривны по отношению к доллару почти на 4,5 копейки и на 2,5 копейки к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 24 декабря.



Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне. В свою очередь курс евро подешевел после трехдневного роста.



Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2723,06 (-0,0441 грн);



– 100 евро – 3081,96 гривен (-0,0254 грн).



На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 3 копейки – до 27,26 гривен за доллар, в покупке также поднялся на 3 копейки – 27,24 гривен за доллар. Курс евро укрепился на 7 копеек – 30,86 гривен за евро.



Ранее в Нацбанке озвучили причины падения экономики. Там считают, что внешняя среда стала для украинской экономики более угрожающей.



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