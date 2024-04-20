Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 20 квітня, і неділю, 21 квітня. Перед вихідними долар, євро і злотий додали у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня — наразі це п’ятниця, 19 квітня.
Курс долара
- 1 долар США – 39,60 грн
Курс євро
- 1 євро – 42,27 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,76 грн
Курс долара в банках
- «ПриватБанк» – 39,50-40,10 грн
- «ПУМБ» – 39,40-39,90 грн
- «Укрсиббанк» – 39,45-40,05 грн
- «Укрексімбанк» – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
- «ПриватБанк» – 42,10-43,10 грн
- «ПУМБ» – 42,30-42,90 грн
- «Укрсиббанк» – 42,00-43,00 грн
- «Укрексімбанк» – 42,30-43,10 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк» – 9,64-9,86 грн
- «ПУМБ» – 9,40-9,90 грн
- «Укрексімбанк» – 9,50-9,80грн
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара знову зросла і становитиме 39,78 грн.
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