На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 29 июня и воскресенье, 30 июня. Стоимость доллара и евро выросла, но злотый потерял в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,53 грн
Курс евро
- 1 евро – 43,35 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,04 грн
Курс доллара в банках
- «ПриватБанк» – 40,22-40,82 грн
- «ПУМБ» – 40,40-40,90 грн
- «УкрСиббанк» – 40,25-40,85 грн
- «Укрэксимбанк» – 40,30-40,90 грн
Курс евро в банках
- «ПриватБанк» – 43,00-44,00 грн
- «ПУМБ» – 43,40-44,00 грн
- «УкрСиббанк» – 42,95-43,95 грн
- «Укрэксимбанк» – 43,20-44,00 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк» – 10,09-10,26 грн
- «ПУМБ» – 9,70-10,20 грн
- «Укрэксимбанк» – 9,90-10,20 грн
Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июля. Да, доллар и евро несколько упадут в цене. Курс польской валюты остается неизменным.
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