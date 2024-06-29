На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 29 июня и воскресенье, 30 июня. Стоимость доллара и евро выросла, но злотый потерял в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 40,53 грн

Курс евро

1 евро – 43,35 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 10,04 грн

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 40,22-40,82 грн

«ПУМБ» – 40,40-40,90 грн

«УкрСиббанк» – 40,25-40,85 грн

«Укрэксимбанк» – 40,30-40,90 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 43,00-44,00 грн

«ПУМБ» – 43,40-44,00 грн

«УкрСиббанк» – 42,95-43,95 грн

«Укрэксимбанк» – 43,20-44,00 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,09-10,26 грн

«ПУМБ» – 9,70-10,20 грн

«Укрэксимбанк» – 9,90-10,20 грн

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июля. Да, доллар и евро несколько упадут в цене. Курс польской валюты остается неизменным.

Читайте также:

Курс валют на 28 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

{{#values}}

{{#ap}}

{{/ap}}

{{^ap}}

{{/ap}}

{{/values}}

Источник