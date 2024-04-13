На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 13 апреля, и воскресенье, 14 апреля. Стоимость доллара выросла, но евро и польский злотый потеряли в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,16 грн
Курс евро
- 1 евро – 42,01 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,86 грн
Курс доллара в банках
- «ПриватБанк» – 39,00 – 39,60 грн
- «ПУМБ» – 39,00 – 39,50 грн
- «УкрСиббанк» — 39,00 — 39,60 грн
- «Укрэксимбанк» – 39,10 – 39,70 грн
Курс евро в банках
- «ПриватБанк» – 41,85 – 42,85 грн
- «ПУМБ» – 42,30 – 42,90 грн
- «УкрСиббанк» — 41,75 — 42,75 грн
- «Укрэксимбанк» – 42,20 – 42,80 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк» – 9,73 – 9,93 грн
- «ПУМБ» – 9,50 – 9,95 грн
- «Укрэксимбанк» – 9,75 – 10,10 грн
Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 15 апреля. В частности, стоимость доллара выросла на 23 коп. и составляет 39,39 грн.
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