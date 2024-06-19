На прошлой неделе главных новостей на финансовом рынке было две: очередное снижение Нацбанком учетной ставки, то есть процент годовых, под который НБУ кредитует коммерческие банки, с 13,5% до 13% годовых и изменение тренда курса доллара с нисходящего на восходящий. Показатель в 41 грн/доллар снова был превышен.

Что будет с курсом на следующей неделе, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (17-23 июня);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Хотя решение НБУ об очередном снижении учетной ставки было принято в четверг, 13 июня, доллар начал дорожать уже с понедельника, 10 июня. Напомним: снижение учетной ставки может стать фактором удешевления национальной валюты по отношению к доллару.

Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, ставка снижена с учетом невысоких показателей инфляции и баланса рисков для дальнейшего роста цен. Более низкая учетная ставка, по его словам, будет способствовать восстановлению экономики, потому что подешевеют кредиты.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, в понедельник наличный доллар подорожал в среднем на 10 коп. как в продаже, так и в покупке, то есть до 40,83 и 40,24 грн/доллар. В дальнейшем динамика замедлилась, однако к концу рабочей недели курс вырос до 41,06 грн/доллар в продаже и 40,48 в покупке. На воскресенье, 16 июня, курс зафиксировался на уровне 41,05 и 40,52 грн/доллар соответственно.

Самая низкая цена продажи доллара была 40,95 грн/доллар (+40 коп. за неделю), самая высокая – 41,50 грн/доллар (+60 коп.). Максимальный курс покупки составил 40,85 (+35 коп. в неделю).

А вот евровалюта дорожать не торопилась, напротив, в понедельник ее средний курс снизился на 13 коп. или до 44,34 грн/евро в продаже и на 12 коп., или до 43,55 грн/евро в покупке. В четверг, 13 июня, курс вернулся к предыдущим значениям, в дальнейшем снова несколько упал и на воскресенье, 16 июня, установился на уровне 44,38 грн/евро (-7 коп.) и в покупке – до 43,64 (-5 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса «миняйло» (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в продаже медленно повышался всю неделю. На воскресенье, 16 июня, он был 41,06 грн/доллар (+8 коп.).

Курс покупки, как и на прошлой неделе, напоминал синусоиду с тремя последовательными максимумами в 39,87, 40,35 и 39,85 грн/доллар и двумя минимумами между ними в 39,65 и 39,63 грн/доллар. То есть колебания на этот раз были в пределах 75 коп, это значительно меньше, чем неделей раньше, когда они достигли 1,30 грн. А вот в воскресенье, 16 июня, средний курс покупки доллара заметно повысился и достиг 40,70 грн/доллар. Очевидно, менялы не просто скупали доллары перед новой рабочей неделей, но и надеялись на дальнейший рост курса.

Средний курс евро у нелегалов в понедельник снизился до 44,30 (-13 коп.) грн/евро в продаже и 44,11 (-9 коп.) грн/евро по покупке, в четверг вырос в соответствии с 44,45 и 44, 23, дальше снова пошел вниз и на воскресенье, 16 июня остановился на 44,33 и 44,07 грн/евро. То есть, за неделю евровалюта подорожала на «черном» рынке в продаже на 3 коп., в покупке подешевела на 4 коп.

Нацбанк по-разному менял курсы двух основных мировых валют. Если доллар за неделю, с 10 по 17 июня, подорожал на 40 коп. до 40,65 грн, то евро подешевел также на 40 коп. до 43,47 грн.

Очевидно, что соотношение доллар/евро изменилось в пользу доллара с 1,09 до 1,07 доллара за евро.

«Цель снижения учетной ставки – стимулировать развитие экономики Украины, но это может привести к ускорению девальвации гривны. Не считаю, что здесь есть что-то критическое», – заметил Александр Охрименко.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты считают: доллар и дальше будет дорожать, хотя и медленно.

Александр Охрименко прогнозирует, что на текущей неделе наличная гривня удержится в коридоре между 40,8 и 41,5 грн/доллар.

«Курс будет достаточно волатильным, то есть будет колебаться каждый день то вверх, то вниз, но восходящий тренд продолжится», – уточнил Охрименко.

Олег Пендзин отметил, что официальный курс доллара за полугодие практически достиг среднегодового показателя в 40,7 грн/доллар, заложенного в законе о госбюджете на 2024 год. Учитывая, что в предыдущие месяцы курс был ниже, это, по мнению эксперта, означает: в дальнейшем доллар еще подорожает.

«Этого не произойдет сразу, однако на текущей неделе продолжится медленная девальвация гривны, курс продажи наличных будет держаться выше 41,2 грн/доллар, курс покупки приблизится к 40,7 грн/доллар», – считает Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин дал достаточно пессимистический прогноз. Эксперт констатировал, что дно низкой инфляции в Украине пройдено в марте-апреле. Сейчас она будет набирать обороты за счет подорожания с июня электроэнергии, энергетического оборудования, горючего, цен в сфере услуг и ресторанного бизнеса.

«Традиционных умеренных трендов июня, и дефляционных тенденций в июле нельзя ждать, по итогам года можем дойти до 9,9% инфляции, – считает Андрей Шевчишин. – Безналичный рынок нащупал пределы колебаний, сейчас они 40,15-40,75 грн/доллар Но это пауза, девальвационный тренд сохраняется, на ближайшие недели возможен рост на межбанке до 40,75 – 40,98 грн/доллар. /доллар».

Продавать или покупать валюту

Эксперты дали неоднозначные советы.

Олег Пендзин говорит, что имеющиеся депозиты под 15-16% годовых остаются выгодными даже при нынешнем достаточно высоком курсе доллара.

«А вот в дальнейшем нужно будет считать, что лучше, потому что после нынешнего снижения учетной ставки коммерческие банки обязательно снизят процент при открытии новых депозитов, – анализирует Олег Пендзин. – Доллар во второй половине года будет дорожать, поэтому, возможно, стоит обратить внимание на трехмесячные депозитные сертификаты, по которым процент пока на уровне 16,5%».

Андрей Шевчишин подтвердил, что банки активно уменьшают процентные ставки по гривневым депозитам. В мае проценты по депозитам для населения упали до среднего уровня 11% в гривне (-2%). Не смотря на это, гривневые депозиты населения выросли почти до 737 млрд грн (+2,1%).

Эксперт также отметил: одновременно спрос населения на валюту остается повышенным, но не столь значительным, как в начале июня. Однако он считает, что на текущей неделе следует подождать с ее покупкой. А продавать валюту следует при крайней необходимости и тогда, когда курс покупки банками будет максимальным.

«В последнее время видим небольшие колебания курса покупки вверх-вниз, поэтому если сегодня дешевле, чем вчера, то завтра снова должно быть дороже», – уточнил Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко не дал однозначного совета покупать или продавать валюту.

«Сейчас точно нельзя заработать на росте курса доллара, потому что он незначителен. Тот, кто уже имеет доллары «под матрасом», пусть их там держит. У кого есть депозиты в гривне – пусть будут, пока не истечет срок договора. Имеющий излишки наличной гривны на руках – пусть думает. Сейчас выгоднее всего приобрести самые необходимые товары, чтобы спокойно пережить тяжелую зиму«, – считает эксперт.

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