Валюта стремительно утратила цену.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 27 июня. Доллар потерял 14 коп. Евро потерял цене 23 коп., а злотый – 7 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,51 грн (-14 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,31 грн (-23 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,05 грн (-7 коп.)
Курс доллара в банках
- «ПриватБанк» – 40,30-40,90 грн
- «ПУМБ» – 40,50-40,99 грн
- «УкрСиббанк» – 40,30-40,95 грн
- «Укрэксимбанк» – 40,30-40,90 грн
Курс евро в банках
- «ПриватБанк» – 43,10-44,10 грн
- «ПУМБ» – 43,60-44,20 грн
- «УкрСиббанк» – 43,10-44,05 грн
- «Укрэксимбанк» – 43,30-44,10 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк» – 10,03-10,20 грн
- «ПУМБ» – 9,80-10,30 грн
- «Укрэксимбанк» – 10,00-10,25 грн
Напомним, некоторые украинцы могут остаться без субсидии, потому что часть ОСМД и некоторые исполнители коммунальных услуг не предоставляют в Пенсионный фонд информацию, необходимую для этого.
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