Валюта стремительно утратила цену.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 27 июня. Доллар потерял 14 коп. Евро потерял цене 23 коп., а злотый – 7 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 40,51 грн (-14 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,31 грн (-23 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,05 грн (-7 коп.)

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 40,30-40,90 грн

«ПУМБ» – 40,50-40,99 грн

«УкрСиббанк» – 40,30-40,95 грн

«Укрэксимбанк» – 40,30-40,90 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 43,10-44,10 грн

«ПУМБ» – 43,60-44,20 грн

«УкрСиббанк» – 43,10-44,05 грн

«Укрэксимбанк» – 43,30-44,10 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,03-10,20 грн

«ПУМБ» – 9,80-10,30 грн

«Укрэксимбанк» – 10,00-10,25 грн

Напомним, некоторые украинцы могут остаться без субсидии, потому что часть ОСМД и некоторые исполнители коммунальных услуг не предоставляют в Пенсионный фонд информацию, необходимую для этого.

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