Сегодня, 12 июня, курс доллара и евро от Нацбанка сохраняет стабильность, хотя в последние недели курс гривны немного упал. Дефицита валюты в стране нет, поэтому украинцы могут купить или продать доллары и евро в обменниках или в некоторых банках.

Vgorode расскажет об актуальной цене иностранных валют в Украине.

Курс доллара НБУ

Сегодня цена доллара стоит 40,51 гривны за 1 доллар.

Курс евро НБУ

По курсу Нацбанка курс евро сегодня составляет 43,45 гривны за 1 евро.

Курс доллара США в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина

Курс доллара на 12 июня. Фото: minfin.com.ua Курс доллара на 12 июня. Фото: minfin.com.ua

Курс евро в кассах банков и при оплате картой по данным

Курс валют в Украине 12 июня 2024: сколько стоит доллар и евро фото 1 Курс евро на 12 июня. Фото: minfin.com.ua

* Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, которым будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.

Курс валют в обменниках

Доллары в обменных пунктах в среднем покупают за 40,35 гривен, а продают по 40,90 гривен. Евро в обменниках покупают за 44,12 гривны, а продают за 44,30 гривны.

Курс валют в Киеве

В столичных обменниках доллар сегодня покупают за 40,75 гривны, а продают за 40,85 гривны. Евро в столице покупают за 44,15 грн., а продают за 44,35 грн.

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