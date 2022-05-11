В течение марта и апреля Национальный банк Украины потратил $4 млрд на поддержку курса гривны. Однако это не смогло полностью остановить девальвацию – в мае курс доллара на «черном» рынке стоит около 33,65 грн/$, а евро – 35,75 грн/€, что примерно на 10-15% выше официальной стоимости (29,25 грн/$ и 31 грн/евро соответственно). Об этом сказано в материале «Forbes Украина».

В то же время дальнейшая отмена валютных ограничений может сохранить курс в обменниках. Это может произойти раньше, чем закончится война.

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«Я не уверен, что курс останется фиксированным до завершения военных действий», – говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Расходы из резервов в размере $2,2 млрд в апреле для поддержки нацвалюты – это слишком много, считает он. Причем объемы интервенций могут вырасти в следующие месяцы. Поэтому, по словам эксперта, НБУ будет искать способ постепенного послабления ограничений на валютном рынке.

Ваврищук прогнозирует, что резкой смены курса не будет. Его мнение поддерживает и начальник отдела аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын. По его словам, приток валюты в страну благодаря потенциальной программе восстановления должен поддержать валютный рынок и уберечь гривну от существенного обвала.

Однако эксперт СASE Украина Евгений Дубогрыз считает, что населению все же стоит ждать «ползучей» девальвации. Однако движение возможно в обоих направлениях.

Тем временем украинские импортеры уже скорректировали бизнес-планы с учетом предполагаемого обвала нацвалюты в будущем.

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«Большинство поставщиков подняли закупочные цены от 10% до 15%», – говорит генеральный директор Comfy Игорь Хижняк. Среди причин – рост расходов на логистику и валютный курс.

Напомним, что по итогам 9 мая доллар в киевских обменниках стоил 33,65 грн. Это значение соответствует стоимости валюты в другие майские дни, но является дешевле, чем 8 мая, когда «бакс» продавали за 34,08 грн/$.

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