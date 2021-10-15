Рекордное подорожание газа в Европе может отразиться на курсе гривны – уже к концу 2021 года нацвалюта ослабнет. Об этом эксперты рассказали в эфире телеканала «Первый деловой».

По словам аналитиков, до этого времени гривну балансировали высокие цены на основные товары украинского экспорта – металлы, железную руду и зерновые. Поэтому курс будет зависеть от дальнейшей стоимости этих товаров.

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И хотя в ближайшее время обвал курса не прогнозируют, однако до конца года доллар все же поднимется до 28 грн. Чтобы удержать гривну, Украина будет вынуждена повышать ставки на ОВГЗ и увеличивать расходы на обслуживание долга.

Кроме этого, «газовый ценовой шок» повлияет и на стоимость товаров и услуг.

«Риски того, что инфляция останется на высоком уровне – более 10% – они повышаются», – сказал руководитель департамента корпоративного анализа инвестиционной группы ICU Александр Мартыненко.

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В то же время в отчете ICU указано, что на прошлой неделе гривна укрепилась до максимального значения в этом году. Поэтому на этой неделе курс будет оставаться стабильным и не превысит 26,5 грн за $1.

Ранее в Нацбанке сообщили, что пик роста потребительских цен в Украине приходится на сентябрь-октябрь 2021 года. Однако с ноября инфляция снизится, и к концу года цены стабилизируются.

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