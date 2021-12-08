На среду, 8 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 8 декабря цена доллара США составит 27 гривен 33 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 5 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 73 копейки, что в свою очередь на 18 копеек меньше чем в вторник, 7 декабря.

В вторник, 7 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.29/27.27 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.67/30.65 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. Джонатан Свифт





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