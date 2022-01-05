Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 5 января 2022 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,29 грн/1$, во вторник американская валюта стоила 27,27 грн/1$.

Европейская валюта немного снизилась и сейчас составляет 30,77 грн/1€, днем раньше евро было 30,92 грн/1€.

Подобное незначительное колебание наблюдается и относительно польского злотого и российского рубля.

Курс валют в Украине от НБУ на 14.12:

$1 – 27,2976 грн;

€1 – 30,7739 грн;

1 польский злотый – 6,7396 грн;

10 российских рублей – 3,6241 грн.

Согласно принятому государственному бюджету на 2022 год, курс доллара в следующем году вырастет. Но он будет минимально отличаться от того, что есть сейчас.

Так, в главной смете страны заложен среднегодовой курс доллара 28,6 грн/$1 и 28,7 грн/$1 на конец года.

Источник: НБУ

Фото: Pexels





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