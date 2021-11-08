Национальный банк Украины на понедельник 8 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,10 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Доллар США — 26,10 за доллар, подешевел на девять копеек.

Евро — 30,09 за евро, подешевел на 19 копеек.

Российский рубль — 3,66 за 10 рублей, подешевел на одну копейку.

Польский злотый — 6,54 за злотый, подешевел на четыре копейки.

Как мы писали ранее, что Национальный банк Украины в течение рабочей недели 1-5 ноября года купил на межбанковском валютном рынке 314,50 млн долларов. Однако регулятор не продавал эту валюту на межбанке.

Новости от АиФ.ua в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/aif_ukraine.

Источник