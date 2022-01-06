Национальный банк Украины на четверг, 6 января 20212 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Доллар США — 27,45 за доллар, подорожал на 16 копеек.

Евро — 31,04 за евро, подорожал на 27 копеек.

Российский рубль — 3,62 за 10 рублей, курс не изменился.

Польский злотый — 6,79 за злотый, подорожал на шесть копеек.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным аналитического сервиса BitMEX Research, беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина.

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