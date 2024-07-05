НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 5 июля. / Фото: Pexels
Накануне выходных валюта потеряла в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 5 июля. Доллар потерял 21 коп., евро – 6 коп. Злотый остался без изменений.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,54 грн (-21 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,78 грн (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,19 грн (0 коп.)
Курс доллара в банках
«ПриватБанк» – 40,30-40,90 грн
«ПУМБ» – 40,70-41,20 грн
«УкрСиббанк» – 40,40-41,00 грн
«Укрэксимбанк» – 40,40-41,10 грн
Курс евро в банках
«ПриватБанк» – 43,25-44,25 грн
«ПУМБ» – 43,80-44,40 грн
«УкрСиббанк» – 43,25-44,25 грн
«Укрэксимбанк» – 43,60-44,40 грн
Курс злотого в банках
«ПриватБанк» – 10,00-10,18 грн
«ПУМБ» – 9,80-10,30 грн
«Укрэксимбанк» – 10,035-10,35 грн
Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой оценил, какова будет стоимость доллара в июле. Ожидаемый прогноз «курсовой вялости» в июле может свидетельствовать о стабилизации экономической ситуации в Украине после периода повышенной волатильности.
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