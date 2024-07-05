НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 5 июля. / Фото: Pexels

Накануне выходных валюта потеряла в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 5 июля. Доллар потерял 21 коп., евро – 6 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,54 грн (-21 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,78 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,19 грн (0 коп.)

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 40,30-40,90 грн

«ПУМБ» – 40,70-41,20 грн

«УкрСиббанк» – 40,40-41,00 грн

«Укрэксимбанк» – 40,40-41,10 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 43,25-44,25 грн

«ПУМБ» – 43,80-44,40 грн

«УкрСиббанк» – 43,25-44,25 грн

«Укрэксимбанк» – 43,60-44,40 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,00-10,18 грн

«ПУМБ» – 9,80-10,30 грн

«Укрэксимбанк» – 10,035-10,35 грн

Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой оценил, какова будет стоимость доллара в июле. Ожидаемый прогноз «курсовой вялости» в июле может свидетельствовать о стабилизации экономической ситуации в Украине после периода повышенной волатильности.

Читайте также:

Отключение света 5 июля: в ДТЭК и «Укрэнерго» сообщили, когда не будет электричества

Некоторым пенсионерам выплатят до 3100 грн: кто сможет получить деньги

В Украине резко подорожали доллар и евро: эксперт объяснил, чего ожидать от курса гривны

Укрзализныця обновила правила перевозки животных! Что именно изменится?

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

tsn.ua

Источник