Евро, российский рубль и польский злотый также снижаются.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 4 февраля 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 4.02.2022: Доллар дешевеет

100 долларов США – 2827 грн. (28,27 за доллар, -11 коп.)

100 евро – 3191 грн. (3191 за евро, -23 коп.)

100 российских рублей – 37,0 грн. (3,70 за 10 рублей, -4 коп.)

100 польских злотых – 7,04 грн. (7,04 за злотый, -3 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 4 февраля 2022 года

На межбанковском рынке на 4.02.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 28.24/28.26

евро (покупка / продажа) — 32.16/32.19

рубль (покупка / продажа) — 0.3698/0.3703

Курс валют на черном рынке 4 февраля 2022 года

На черном рынке на 4.02.2022 установлен следующий курс:

Ранее мы писали, что, согласно индексу Биг-Мака, гривна является одной из недооцененных валют. Последние места занимают национальные валюты России, Турции и Индонезии.

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