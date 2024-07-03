НБУ установил официальный курс валют на 3 июля. / Фото: Национальный банк Украины

Доллар продолжает расти в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 3 июля. Доллар добавил еще на 10 коп. Евро остался без изменений. Злотый – потерял 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,74 грн (+10 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,69 грн (0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,11 грн (-7 коп.)

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 40,40-41,00 грн

«ПУМБ» – 40,50-40,99 грн

«УкрСиббанк» – 40,35-40,95 грн

«Укрэксимбанк» – 40,40-40,99 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 43,10-44,10 грн

«ПУМБ» – 43,60-44,20 грн

«УкрСиббанк» – 43,10-44,10 грн

«Укрэксимбанк» – 43,45-44,25 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,03-10,20 грн

«ПУМБ» – 9,70-10,20 грн

«Укрэксимбанк» – 9,95-10,25 грн

Как сообщалось, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин оценил, что будет с курсом по доллару в июле. По его словам, Нацбанк достиг запланированных показателей курса гривны по отношению к доллару и зафиксировал их, поэтому пока ожидать изменений не стоит.

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