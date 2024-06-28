Стоимость доллара и евро после падения снова пошла вверх.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 28 июня. Доллар прибавил 2 коп. Евро – 4 коп. Злотый – потерял 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,53 грн (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,35 грн (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,04 грн (-1 коп.)

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 40,25-40,85 грн

«ПУМБ» – 40,40-40,90 грн

«УкрСиббанк» – 40,30-40,90 грн

«Укрэксимбанк» – 40,30-40,90 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 43,00-44,00 грн

«ПУМБ» – 43,40-44,00 грн

«УкрСиббанк» – 43,00-43,95 грн

«Укрэксимбанк» – 43,25-44,05 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,09-10,26 грн

«ПУМБ» – 9,70-10,20 грн

«Укрэксимбанк» – 9,95-10,20 грн

Напомним, банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, каким будет курс доллара в июле. На следующей неделе на рынке курсовые изменения будут частыми, но прогнозируемыми. Основные изменения будут происходить в пределах новых коридоров, не пересекая их.

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