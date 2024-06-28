Стоимость доллара и евро после падения снова пошла вверх.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 28 июня. Доллар прибавил 2 коп. Евро – 4 коп. Злотый – потерял 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,53 грн (+2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,35 грн (+4 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,04 грн (-1 коп.)
Курс доллара в банках
- «ПриватБанк» – 40,25-40,85 грн
- «ПУМБ» – 40,40-40,90 грн
- «УкрСиббанк» – 40,30-40,90 грн
- «Укрэксимбанк» – 40,30-40,90 грн
Курс евро в банках
- «ПриватБанк» – 43,00-44,00 грн
- «ПУМБ» – 43,40-44,00 грн
- «УкрСиббанк» – 43,00-43,95 грн
- «Укрэксимбанк» – 43,25-44,05 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк» – 10,09-10,26 грн
- «ПУМБ» – 9,70-10,20 грн
- «Укрэксимбанк» – 9,95-10,20 грн
Напомним, банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, каким будет курс доллара в июле. На следующей неделе на рынке курсовые изменения будут частыми, но прогнозируемыми. Основные изменения будут происходить в пределах новых коридоров, не пересекая их.
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