Валюта прибавила в стоимости.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 26 июня. Доллар прибавил 10 коп. Евро вырос на 4 коп., а злотый – 1 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 40,65 грн (+10 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,53 грн (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,12 грн (+1 коп.)

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 40,40-41,00 грн

«ПУМБ» – 40,40-40,90 грн

«УкрСиббанк» – 40,35-40,95 грн

«Укрэксимбанк» – 40,30-40,90 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 43,15-44,15 грн

«ПУМБ» – 43,40-44,00 грн

«УкрСиббанк» – 43,10-44,10 грн

«Укрэксимбанк» – 43,45-44,25 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,03-10,20 грн

«ПУМБ» – 9,60-10,10 грн

«Укрэксимбанк» – 10,00-10,30 грн

Напомним, в Центре экономической стратегии спрогнозировали, каким будет курс доллара до конца года. Так, Украине средний курс американской валюты к концу 2024 года составит 40,5 грн., а в конце года – 42 грн.

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