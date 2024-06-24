Валюта подешевела после выходных.
Национальный банк Украины на 24 июня установил официальный курс доллара на уровне 40,44 грн. Он снизился на 7 копеек.
Об этом сообщает НБУ.
Евро подешевел сразу на 19 копеек и стоит 43,23 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 41,3 грн. Покупают за 40,3 грн.
- За евро в обменниках предлагается 44,2 грн. Продают по 44,8 грн.
Курс доллара в банках
«ПриватБанк» – 40,25-40,85 грн
«ПУМБ» – 40,40-40,90 грн
«УкрСиббанк» – 40,25-40,85 грн
«Укрэксимбанк» – 40,30-40,90 грн
Курс евро в банках
«ПриватБанк» – 43,00-44,00 грн
«ПУМБ» – 43,40-44,00 грн
«УкрСиббанк» – 43,10-44,10 грн
«Укрэксимбанк» – 43,35-44,15 грн
Курс злотого в банках
«ПриватБанк» – 9,93-10,10 грн
«ПУМБ» – 9,70-10,20 грн
«Укрэксимбанк» – 9,90-10,20 грн
Что будет с курсом на следующей неделе, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
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