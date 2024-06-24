Валюта подешевела после выходных.

Национальный банк Украины на 24 июня установил официальный курс доллара на уровне 40,44 грн. Он снизился на 7 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подешевел сразу на 19 копеек и стоит 43,23 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,3 грн. Покупают за 40,3 грн.

За евро в обменниках предлагается 44,2 грн. Продают по 44,8 грн.

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 40,25-40,85 грн

«ПУМБ» – 40,40-40,90 грн

«УкрСиббанк» – 40,25-40,85 грн

«Укрэксимбанк» – 40,30-40,90 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 43,00-44,00 грн

«ПУМБ» – 43,40-44,00 грн

«УкрСиббанк» – 43,10-44,10 грн

«Укрэксимбанк» – 43,35-44,15 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 9,93-10,10 грн

«ПУМБ» – 9,70-10,20 грн

«Укрэксимбанк» – 9,90-10,20 грн

Что будет с курсом на следующей неделе, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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