При этом доллар стремительно растет.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 23 ноября 2021 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 23.11.2021: евро снова стоит 30 грн
- 100 долларов США – 2665 грн. (26,65 за доллар, +9 коп.)
- 100 евро – 3005 грн. (30,05 за евро, +8 коп.) 30.05
- 100 российских рублей – 35,6 грн. (3,56 за 10 рублей, -6 коп.)
- 100 польских злотых – 640 грн. (6,40 злотый, +0 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Курс валют на межбанке 23 ноября 2021 года
На межбанковском рынке на 23.11.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 26.75/26.77
- евро (покупка / продажа) — 30.10/30.12
- рубль (покупка / продажа) — 0.3572/0.3576
Курс валют на черном рынке 23 ноября 2021 года
На черном рынке на 23.11.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 26,83/26,95
- евро (покупка / продажа) — 30,15/30,30
- рубль (покупка / продажа) — 0,3550/0,3630
Ранее мы писали, что на прошлой неделе на наличном рынке Украины повысился спрос на валюту со стороны населения.