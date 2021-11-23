При этом доллар стремительно растет.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 23 ноября 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 23.11.2021: евро снова стоит 30 грн

100 долларов США – 2665 грн. (26,65 за доллар, +9 коп.)

100 евро – 3005 грн. (30,05 за евро, +8 коп.) 30.05

100 российских рублей – 35,6 грн. (3,56 за 10 рублей, -6 коп.)

100 польских злотых – 640 грн. (6,40 злотый, +0 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 23 ноября 2021 года

На межбанковском рынке на 23.11.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 26.75/26.77

евро (покупка / продажа) — 30.10/30.12

рубль (покупка / продажа) — 0.3572/0.3576

Курс валют на черном рынке 23 ноября 2021 года

На черном рынке на 23.11.2021 установлен следующий курс:

Ранее мы писали, что на прошлой неделе на наличном рынке Украины повысился спрос на валюту со стороны населения.

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