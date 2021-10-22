Гривна уступает свои позиции евро.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 23 октября 2021 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 23.10.2021: Гривна дешевеет
- 100 долларов США – 2629 грн (26,29 за доллар, +9 коп.)
- 100 евро – 3057 грн (30,57 за евро, +6 коп.)
- 100 российских рублей – 37,3 грн (3,73 за 10 рублей, +6 коп.)
- 100 польских злотых – 665 грн (6,65 за злотый, +3 коп.)
Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Курс валют на межбанке 23 октября 2021 года
На межбанковском рынке на 23.10.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 26,28/26,30
- евро (покупка / продажа) — 30,60/ 30,62
- рубль (покупка / продажа) — 0,3729/ 0,3733
Курс валют на черном рынке 23 октября 2021 года
На черном рынке на 23.10.2021 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 26,28/ 26,37
- евро (покупка / продажа) — 30,45/ 30,60
- рубль (покупка / продажа) — 0,3630/ 0,3680
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины активно покупает валюту на межбанковском валютном рынке. В результате регулятор удержал курс гривны к доллару, ниже потенциала.
Кроме того, стало известно, что по состоянию на начало сентября украинцы (физ.лица) хранили на депозитных счетах разных банков почти 623 млрд. грн. При этом в НБУ отметили, что самую большую сумму украинцы держат в государственном ПриватБанке.